Állatokat mentenek a MOM Parkban gyűjtött adományokból

„Bevásárlóközpontunk a XII. kerületben élők egyik fő találkozási pontja, ezért is tarjuk fontosnak, hogy a helyi közösségeknek időről időre lehetőséget adjunk arra, hogy tevékenységüket bemutathassák az itt élőknek, valamint összehozzuk a környék lakóit, hogy segíthessenek egymásnak, közös erővel felkarolhassunk fontos feladatokat ellátó szervezeteket. Ennek szellemében adtunk örömmel teret az Állatrendőrség Alapítvány nyári adománygyűjtő akciójának, ami azért is volt különleges, mert a szervezet önkéntesei hétvégente személyesen is eljöttek a bevásárlóközpontba, és tanácsadással, alkalmanként pedig egy-egy mentett kutyával várták az állatbarátokat. Jó volt megtapasztalni, hogy sikeres volt az összefogás és az adománygyűjtő program. A befolyt összegből az alapítvány tovább folytatja állatmentő programját” - hangsúlyozta Szegedi Anna, a MOM Park marketing és PR igazgatója.

Az állatbarát helyként működő bevásárlóközpont továbbra is mindennap nyitva áll a kis kedvencek előtt. Ahogy eddig, ezután sem kell senkinek otthon hagynia háziállatát azért, mert fontos találkozója vagy elintéznivalója akadt – a MOM Parkban gazdik és kedvenceik kellemesen tölthetik együtt az időt - írják.