Átadták a Sportmarketing Díjakat

Huszonöt pályázat jutott be shortlistre, ezekből kerültek ki a díjazottak. A Sportmarketing díjra négy fő kategóriában lehetett pályázni. A 12 fős nemzetközi és hazai marketing szakemberekből álló grémium magas elvárásokkal, szigorúan pontozta a pályázatokat és így született meg a 14 bronz és a 4 ezüst díj.

A négy legjobb pályázatból kettő a "Legjobb Sportesemény Szponzoráció" kategóriában a Magyar Vívó Szövetség hazai rendezésében az idén megszervezésre kerülő, FIE Vívó Világbajnokság volt Budapesten és a Szerencsejáték Zrt., Tippmixpro online sportfogadási márka az idei EHF Női FINAL4 sporteseményen zajló szponzori aktivitása lett. A "Legjobb Intergrált Sportmarketing–együttműködésben" a Sportmarketing Ügynökség csapata tarolt a Déli-Sark Expedíció kampányukkal, a "Leginnovatívabb Sportmarketing-együttműködés" ezüstjét, pedig a Dechatlon megbízásából a Tízpróba Magyarország Kft. vitte el a Wedze vlogger kihívással.

A Sportmarketing Tagozat célja, hogy a magyar sportmarketing kampányok a nemzetközi szintereken is megállják a helyüket, és a felkért zsűri ezeknek a sztenderdeknek az alkalmazása révén értékelt. Ennek a döntésnek az értelmében az első Sportmarketing Díjon nem lett arany fokozatú elismerés.

Nagy László, a Tagozat elnöke mindezt úgy értékelte: „Ez egy olyan visszajelzés, amely felhívja a magyar sportmarketing szakemberek figyelmét arra, hogy még jobbnak kell lenni. Amikor két évvel ezelőtt pár a sportmarketing iránt hozzám hasonlóan elkötelezett társammal elkezdtük a tagozatban a munkát csak a legjobb reményünk volt, hogy ilyen hamar egy ilyen sikeres esemény szervezői lehetünk. Akkor 2017-ben a magyar marketing szövetség sportmarketing tagozatának alakuló ülésén azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy tevékenységünkkel segítsük a sportmarketing szakma hazai fejlődését, emeljük ki a legjobb hazai példákat, mutassuk be a nemzetközi sztenderdeket és alapvetően facilitáljuk a párbeszédet a sportolók, a sportszövetségek, sportklubbok és a marketing szakemberek, a kommunikációs szakma képviselői között. Ennek a törekvésünknek egyik első és nagyon fontos állomása az idei Sportmarketing díj megszervezése volt. Annyit mondhatok, hogy nem állunk meg itt és már formálódnak a terveink a jövő évi sportmarketing díjjal és a jövőre induló szuper konferenciával a szeptemberben rendezendő I. Sportmarketing Summit-tal kapcsolatban. Azt gondolom, ahogy a sportban úgy a marketingben is az a fejlődés záloga, hogy megméressük magunkat, a tudásunkat, a teljesítményünket hazai és nemzetközi szinten, hogy tanuljunk egymástól és sose csillapodjon bennünk a jobbá válni akarás iránti vágy. Ez hajt minden a sportmarketing díjon elindult pályázót is, így remélem a jövőben még több indulóval, még magasabb színvonalú munkákkal találkozhatunk.”

Németh Ottó zsűrielnök, és a Tagozat alelnöke örömmel vette a jelentkező pályázók számát, és gratulál minden shortlistre bejutónak és díjazottnak. „ A jelentkezők száma és sokszínűsége mutatja, hogy igen van helye a díjnak. Az értékelés pedig, azt hogy mindig van hova fejlődni. Külön öröm, hogy nemcsak multivállalatok indultak szponzorációs együttműködésekkel, hanem szövetségek, sportesemények is megjelentek a pályázók között. Kreatív, innovatív marketing és kommunikációs megoldásokat láttunk megvalósult formákban. Ez a díj kétségkívül egy hiánypótló kezdeményezés volt hazánkban. Mivel hagyományt szeretnénk teremteni a díjjal, én már most buzdítok minden marketingest, sportolót, hogy a jövőbeli közös kampányaikat, együttműködésüket még átgondoltabban, még sikerorientáltabban tervezzék. Bízunk benne, hogy a jó példák kiemelésével, szakmailag egy elengedhetetlen igazodási ponttá válik a díj a sportmarketingben, ezzel is segítve a további fejlődést. A Sportmarketing Tagozat pedig szívesen nyújt szakmai segítséget, támogatást a projektek még hatásosabb megvalósulásához, így örömmel látjuk az újonnan belépőket is sorainkba.”