Élsportolókkal kampányol a Huawei az egészséges szívért

Az egész világ, illetve Európa tekintetében is a szív- és érrendszeri megbetegedések számítanak a vezető haláloknak, Magyarországon azonban az európai átlaghoz képest is kétszer annyi beteg hal meg kardiovaszkuláris betegségek következtében. Hazánkban minden második ember haláláért felelősek a különféle szívbetegségek, pedig sokat tehetnénk azért, hogy ez ne így legyen.

Okosórával az egészségért

„Nagyon megrendítőek ezek az adatok, úgy hisszük, hogy nagyvállalatként felelősségünk, hogy lehetőségeinkhez mérten felhívjuk a figyelmet a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésére. Büszkék vagyunk rá, hogy a Watch GT 2 okosóránk révén egy olyan termék van a portfóliónkban, amely a sportfunkcióin túl az egészségmegőrzésben is támogatást nyújt. A kampány alapjául az óra funkciói szolgálnak, a kampány célja pedig az, hogy, minél többen ismerjék meg az egészséges pulzusértékeket. Továbbá szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy kis lépések is számíthatnak az egészségünk megtartásában” – mondta Trubek Zsuzsa, a Huawei Technologies Hungary Kft. PR menedzsere. A Huawei az új kampányában éppen ezért négy olyan élsportoló szerepel, akik mesélnek a saját választott sportágaikról és a sport fontos szerepéről az egészségmegőrzésben, ezzel is bátorítva a fogyasztókat különféle fizikai aktivitások folytatására, sőt, arról is szólnak, hogy ők maguk mit olvasnak ki a pulzusszámukból.

Az egészséges pulzusszám kortól, testsúlytól és nemtől függően változó. „A nem szívbeteg, egészséges felnőtteknek 60 és 100 között megfelelő a nyugalmi pulzusszáma. Viszont vannak korosztályok, olyan életszituációk, amikor ennél magasabb is, és van, amikor az ennél alacsonyabb is normális. Úgyhogy mindig egyénre szabottan lehet meghatározni az egészséges pulzusszámot, illetve azt, hogy melyik az az érték, ahol már beavatkozásra van szükség” – ismertette Dr. Szlovák György, a GOKI kardiológus szakorvosa.

Szőnyi Ferenc frissen tért haza Mexikóból, ahol ismét teljesítette a húszszoros Ironman távot, így egy levezető edzésen mesélt arról, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a pulzusát az edzések és a verseny alatt egyaránt. Mint 50 feletti férfi, neki már magasabb a pulzusszáma, 75-80 körül mozog, ennek tudatában monitorozza a változásokat. Kapás Boglárka is szokta figyelni a pulzusát edzés közben. Az olimpiai bronzérmes, világbajnok és hétszeres Európa-bajnok úszónő az évenkénti szűrővizsgálatok fontosságát hangsúlyozta, Ő maga is rendszeresen jár.

Alacsonyabb pulzusszámmal gazdaságosabban működik a szív

Azoknak, akik rendszeresen sportolnak, a nyugalmi pulzusszámuk is alacsonyabb. Ez azt jelenti, hogy esetükben a szív egységnyi munkája javul, így a felesleges terhelés alól mentesítik azt. Azaz nő a szívük teljesítménye, nagyobb erőt tud kifejteni egy ciklus alatt, így kisebb pulzusszámmal, gazdaságosabban működik – magyarázza Dr. Szlovák György. Mindenkinek érdemes az alacsonyabb pulzusszámra törekedni, de ennek konkrét meghatározása egyénfüggő.

Valter Attila a versenyek során is méri a pulzusát, neki a fiatal sportolókhoz hasonlóan 45-ös a nyugalmi pulzusszáma, de akár 180-ig is felmegy egy versenyen. A tudatosságának köszönhetően a pulzusszámából ki tudja következtetni, mikor lesz beteg, ebben a Watch GT 2 okosórát nagyon jó segítőnek tartja. A téli alapozó edzésébe engedett betekintést Csipes Tamara, aki szintén tisztában van pulzustartományának értékeivel. Neki egy verseny során akár 200-ra is fel tud emelkedni a pulzusa, ami egy átlagembernek elképzelhetetlen, ő mégis jól teljesít ezen az értéken. .„Ez az a tudatosság, amivel az élsportolók rendelkeznek” – tette hozzá a kardiológus szakorvos.

100 forintot ér egy „szív” reakció

A kisfilmből természetesen további érdekes információkat is megtudhatnak az érdeklődők az élsportolók edzéseiről és a szív egészségének megőrzéséről. A Huawei a közösségi médiában a kampány hossza alatt minden, a kisfilmre elküldött „szív” reakció után 100 Ft-ot ad az alapítványnak, a befolyt összeg prevenciós célt szolgál majd.

A Huawei bízik benne, hogy ezáltal és a videó hatására minél többen kezdenek el tenni a saját szívük egészségéért több pihenéssel, sportolással és a pulzusok folyamatos figyelésével.