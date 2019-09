Étterem esetén a minőség, termékeknél a tudatos pénzügyi döntés a fő tényező

Magyarországon a szomszédos országokhoz viszonyítva az online vásárlók száma alacsonynak mondható: a felnőtt lakosság csupán 33%-a (3,2 millió fő) vásárol évente minimum 1 alkalommal terméket webáruházból. Ez annak tükrében sem magas, hogy Magyarországon az aktív, azaz a heti rendszerességgel internetező, 18 év feletti lakosság száma megközelíti a 6 millió főt. A most készült kutatásban részt vevők 90 százaléka vásárolt már idén a neten, a legtöbben (37%) 3-6 alkalommal, de 15 százalék több mint 20-szor. A kutatásban részt vevők negyede a Bónusz Brigád törzsvásárlója, de a kitöltők nagy része már vásárolt pár alkalommal az oldalon.

Akciós portál vagy programajánló

A kutatás készítői rákérdeztek, hogy vajon milyen típusú oldalként látják a válaszadók a Bónusz Brigádot? A válaszokból az derült ki, hogy 61 százalékuk akciós ajánlatok gyűjtőhelyeként tekint az oldalra, ám minden ötödik válaszadó programajánlóként gondol rá, ahol remek inspirációkat talál szabadideje eltöltéséhez, 28 százalékuk pedig utazási ötleteket gyűjt a Bónusz Brigádra látogatva.

Konkrét elképzelés vagy böngészés

Alapvetően az emberek kétféle módon vásárolnak akár online, akár személyesen egy üzletben: vagy egy konkrét terméket/szolgáltatást keresnek, vagy átnézve a kínálatot választják ki, hogy mi tetszik nekik – nincs ez másként a Bónusz Brigád vásárlóival sem. 47 százalékuk konkrét elképzeléséhez keresgél, 53 százalék a neki megtetsző ajánlatot vásárolja meg. Persze nem mindenki dönt azonnal:mindössze minden harmadik válaszadó mondta magát impulzusvásárlónak, 38 százalék lassan, átgondoltan választ, 31 százalék pedig célirányosan vesz olyasmit, amit bónusz nélkül, amúgy is megvásárolna.

Tudatosság és/vagy minőség?

A kutatásban részt vevők 66 százaléka valamiféle éttermi szolgáltatást, 65 százalékuk terméket, 53 százalékuk élményt, 51 százalékuk utazást vásárolt már az oldalon. A legtöbben utazásokat keresnek, de sokan vannak, akik új dolgokat akarnak kipróbálni vagy épp ajándék után kutatnak.

A Bónusz Brigád és a GKI Digital arra is kíváncsi volt, hogy vajon milyen szempontok alapjándöntenek egy-egy szolgáltatás- vagy terméktípus esetén a vásárlók. A válaszadók több mint 60 százaléka számára az utazások és élmények kiválasztásánál az ár, azaz a tudatos pénzügyi döntés a fő szempont, a minőség 39 százaléknál fontosabb ennél. Termékek vásárlásánál a válaszadók 54 százaléka számára döntő az ár, míg éttermek esetében fordul az arány és 58 százalék már a minőséget helyezi előtérbe.

Vajon miért éppen a Bónusz Brigádra látogatnak, akik termékeket, szolgáltatásokat, színházjegyeket keresnek? Összességében a válaszadók kétharmada mondta azt, hogy azok az ajánlatok vonzzák őket az oldalra, melyek vásárlása illeszkedik a pénzügyi terveikbe. 50 százaléknak a sokszínűség, 36 százalék számára pedig a megbízhatóság a döntő tényező a Bónusz Brigádra való látogatáskor.

Amikor végül az ajánlatok átvizsgálása után vásárlásra is sor kerül, akkor már közel 70 százalék számára az ár, azaz az átgondolt pénzügyi döntés a nyerő, a válaszadók több mint felének a szolgáltatás/termék minősége és a bónusz beválthatósága, 42 százaléknak pedig az oldal megbízhatósága az elsődleges. Úgy tűnik ezek a legfontosabb tényezők egy vásárlói döntés meghozatalakor. Az ajánlat értékelése csupán minden ötödik válaszadónak fontos és működik mérlegelési tényezőként a vásárlásai előtt, a kedvezmény mértékét is körülbelül 40 százalék vizsgálja, ennél jóval fontosabb, hogy az ár megfelel-e vagy sem – legyen bármekkora is a kedvezmény.

Tudatosság vs. százalékos kedvezmény

A Bónusz Brigád és a GKI Digital közös kutatása alapján elmondható, hogy a kedvezményvadász, akciós árra érzékeny vásárlók szemlélete az indulás óta lassú átalakuláson megy keresztül: bár az ár továbbra is fontos, emögött ma már sokkal inkább egy átgondolt pénzügyi magatartás körvonalazódik. Egyes szolgáltatástípusoknál a minőség már nagyobb súllyal esik latba. A kedvezmény mértékére sem igazán kíváncsiak az emberek, inkább az számít, hogy alapos vizsgálódás után a kiválasztott termék ár-érték aránya mit mutat, mely választással hoznak pénzügyileg tudatos döntéseket a vásárlók. „Egyre tudatosabbak a Bónusz Brigád vásárlói, pontosan tudják hogy mit keresnek és ezért mennyit hajlandóak fizetni, a legfontosabb számukra a minőség” – mondta Kaprinay Zoltán, a Bónusz Brigád egyik alapítója.