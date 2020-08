Így adakoznak a magyarok

A Tesco júliusban végzett kérdőíves felmérése alapján a válaszadók 85 százaléka vesz részt jótékonysági programban valamilyen gyakorisággal - derül ki az áruházlánc oldalán közzétett közleményből. A rendszeres adományozással szemben viszont – anyagi okok miatt is – sokkal meghatározóbb az alkalmi segítségnyújtás. A koronavírus járvány kezdetén például a válaszadók több mint egyharmada támogatta különféle módon a rászorulókat. Mintegy 40 százalékuk pénz- és élelmiszer-csomagokkal vagy maszkok eljuttatásával az idős embereknek, míg 10-20 százalékuk intézményeknek adományozott védőfelszerelést, illetve élelmiszert egészségügyi dolgozóknak. Általánosságban a támogatók többsége akkor cselekszik, ha szembejön vele a lehetőség, vagy felhívják rá a figyelmét, egyharmada pedig szükséghelyzetben, például árvíz vagy egyéb katasztrófa esetén, míg 20 százalék a karácsony előtti időszakban a legfogékonyabb erre. Az önkéntes munkában való részvétel idő hiányában nem jellemző, a kitöltők inkább a pénz- és tárgyadományokat kedvelik.

A válaszadók sokféle ügyet támogatnak, akár párhuzamosan többet is. Közülük legtöbben a rászoruló emberekét és beteg gyermekekét, amit sorrendben az állatvédelem, a környezet- és természetvédelem, valamint a kulturális értékek megőrzése követ. Azt, hogy milyen jótékonysági akcióhoz csatlakoznak, szinte egyenlő arányban a kezdeményező szervezettől, a támogatás céljától, a kedvezményezettek körétől, valamint az adományok sorsától teszik függővé. A nagyobb, ismertebb szervezetek közül a legtöbben a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, illetve a Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt kezdeményezéseiben vettek részt, de a kitöltők több mint 20 százaléka támogatta a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet, illetve a Baptista Szeretetszolgálatot is valamilyen formában. Az adományozók közel fele ugyanakkor szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy felajánlása tényleg célba jut, továbbá fontos számára, hogy megbízható cégek, szervezetek álljanak a gyűjtés mögött, több mint egyharmaduknál pedig az is szerepet játszik a döntésben, hogy mennyire egyszerű az adományozási folyamat.

„Felmérésünk szerint a kitöltők több mint 95 százaléka fontosnak tartja, hogy ne csak a nonprofit szervezetek, hanem cégek is indítsanak jótékonysági eseményeket. Fontos nekik az is, hogy megbízható szervezetek álljanak az adománygyűjtések mögött. A Tescónál mindig konkrét célokért, megbízható, transzparens stratégiai partnerek bevonásával indítunk kampányt. Különösen büszke vagyok arra, hogy jelenleg két jótékonysági programunk is fut, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület javára egy rekord hosszúságú tartósélelmiszer-gyűjtő akció, az Ökumenikus Segélyszervezet bevonásával pedig egy iskolakezdési pénzadomány-gyűjtés, amelyekkel a járvány miatt nehéz helyzetbe jutott családoknak szeretnénk segíteni” – mondta Hevesi Nóra, a Tesco Magyarország kommunikációs vezetője.

A június 19-én indult tartósélelmiszer-gyűjtés keretében a vásárlók augusztus 31-ig adhatják le a rászorulóknak szánt tartós élelmiszereket mind a 201 hazai Tesco áruházban, amit a vállalat az Élelmiszerbankon keresztül juttat el azoknak, akiknek igazán szükségük van rá. Akik szeretnének részt venni a támogató akcióban, számos termék közül választhatnak – az adományozható élelmiszerek közé tartozik például a rizs, a tészta, a cukor, az olaj, a lekvár, különböző befőttek, konzervek, illetve a tea és a kávé is. Az adományozás folyamata egyszerű és teljesen biztonságos: csupán annyi a teendő, hogy a vásárlást követően az átadásra szánt élelmiszereket elhelyezik a kasszasoron kívül található, erre a célra kijelölt gyűjtőponton.

Az Ökumenikus Segélyszervezet Iskolakezdés együtt! adománygyűjtő kampányát pedig szeptember 6-áig támogathatják a vásárlók a kasszáknál kapható 250 forintos adománykuponok megvásárlásával. A teljes befolyt összeget az áruházlánc a Segélyszervezet számára ajánlja fel, akik az adományból hátrányos helyzetű gyermekeknek biztosítanak iskolaszereket.