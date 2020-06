Így zajlott az újranyitás az üzletekben

A klasszikus high street üzletek most megérzik a turisták és az irodai dolgozók vásárlóerejének hiányát - derült ki a CBRE Magyarország legfrissebb adatai alapján.

A járványügyi intézkedések enyhülésével és az üzletek lépcsőzetes kinyitásával egyre többen mennek vásárolni, hétről hétre növekszik a bevásárlóközpontok látogatottsága és forgalma. A 2019-es év ugyanezen időszakához képest 50-90%-os már a látogatottság a bevásárlóközpontokban. A kisebb, városon kívüli shopping centerekbe és bevásárlóparkokba látogatnak el inkább a magyarok, a nagy meglepetést azonban az outlet centerek hozták, ezek ugyanis a tavalyi évhez képest már 15%-os fejlődést mutatnak. A vásárlóközönség sokkal tudatosabbá vált a bizonytalanság időszakában, sokkal kevesebb az impulzusvásárlás, a szektorok közül az elektronikai cikkeket és a speciális szaküzletek termékeit vásároljuk a legkevésbé.

A belvárosi üzletekből hiányzik a vásárlóerő

A turizmus és az irodai dolgozók hiánya miatt - sokan még mindig otthonról végzik a munkájukat - a klasszikus high street üzletek szinte üresek, a tavalyi évhez képest 20%-os forgalmat tudnak lebonyolítani. “Az Andrássy úti üzletek az átlaghoz képest jobban teljesítenek, itt a tavalyi érték 50%-át is eléri a forgalom, ami azt jelzi, hogy a hazai vásárlóerő igenis létezik ebben a szektorban. Sajnos azonban ezek az üzletek akkor tudják majd elérni újra a korábbi forgalmukat, ha a turizmus helyreáll, mely becslések szerint 1-2 évet vesz majd igénybe.” - mondta Csörgő Anita, a CBRE Magyarország kiskereskedelmi bérbeadási igazgatója.

Néhányan nem élték túl

A forgalomcsökkenés néhány üzlet végleges bezáráshoz, márkák kivonulásához vezetett, és biztosak lehetünk benne, hogy az elkövetkezendő 1-2 évben a lista csak bővülni fog. A Camaïeu ruházati márka csődöt jelentett, globálisan 800 üzletétől és 3.000 alkalmazottjától válik meg, de a Musette cipőbolt és az osztrák fehérneműmárka, a Palmers sem nyit már ki a válság után. “Jó hír azonban, hogy új márkák is érdeklődnek a magyarországi piac iránt, így 2021-’22-re bővülhet az itthon is elérhető brandek sora” - tette hozzá Csörgő Anita.

Hogyan tovább a bérleti szerződésekkel

Sok bérbeadó tett engedményeket a bérlőkkel szemben a bezárás és az újranyitás hónapjaiban is és sok szerződést már újratárgyaltak, bár a neheze még csak most következik. A bérleti szerződések felmondására vonatkozó moratórium június végével lejár, így jónéhány üzletnek biztosan költöznie kell majd, ami a shopping centereknek és bevásárlóutcáknak is lehetőséget ad a vérfrissítésre, új kereskedők bevonzására.