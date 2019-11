Ők lettek Magyarország legbátrabb női 2019-ben

Szem nem maradt szárazon a Művészetek Palotája Fesztiváltermében kedd este, amikor átadták az idei SzuperWMN-díjakat. A magazin immár negyedik alkalommal ünnepelte meg azokat a nőket, akik példát mutatnak bátorságból, civil kurázsiból és igazságérzetből.

Kovács Tamás//WMN

A közéleti kategória jelöltjei: Balla Eszter színész, L. Ritók Nóra művész-pedagógus és Pataki Zita műsorvezető voltak. A SzuperWMN-díj közéleti győztese L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapítvány alapítója és művészeti vezetője lett, aki húsz éve dolgozik a mélyszegénységben élő gyerekekért és családokért a berettyói kistérségben.

„Az esélyegyenlőség ügyében a legfontosabb, hogy ott kell lenni a terepen. A három diplomámnál is sokkal többet tanultam, sokkal többet értettem meg a szegregátumok világában. Aki egyszer kimegy egy ilyen helyre, és megtapasztalja azt a fajta kilátástalanságot, amiben ma felnőtt emberek és gyerekek tízezrei élnek, az rögtön megérti, hogy mit jelent az esélyegyenlőség. Utána nem tehet mást, mint azt, hogy ezért harcol. A szegénység nem döntés kérdése” – mondta el a színpadon Nóra.

A SzuperWMN-díj civil döntősei: Erdős Eszter református lelkész, drogterápiás szakember, Mátyusné Gálik Zsuzsanna szülészeti aktivista és Kump Edina hulladékcsökkentési szakember voltak. A civil díjat Erdős Eszter kapta meg, aki a nyolcvanas években létrehozta Magyarország első rehabilitációs intézetét, a Ráckeresztúri Drogterápiás Otthont, és azóta fiatalok ezreinek gyógyulását segítette elő. Eszter könnyekig meghatódva vette át az elismerést:

„Számomra ez a díj azt is jelenti, hogy önök szeretik a drogos fiatalokat és drukkolnak nekik. Én egyáltalán nem vagyok szuper, sok mindent elrontottam az életemben, a mai napig vannak olyan elhatározásaim, amikben végül alulmaradok, de ha tudok másoknak segíteni, az egyedül Isten érdeme.”

D. Tóth Kriszta tartalomigazgató az ünnepségen elmondta, a magyar társadalmi és művészeti élet mindig is tele volt erős és bátor nőkkel, még akkor is, ha a történelemkönyvekbe csak kevesen kerültek be. „Nem kell mindenkitől elvárni, hogy harcos legyen. Az viszont elvárható mindenkitől, magunktól is, hogy a bátor civil és közéleti harcosokra odafigyeljünk, munkájukat támogassuk, és méltóképpen megünnepeljük. Ezért született meg a SzuperWMN-díj négy évvel ezelőtt” – tette hozzá a WMN alapítója.

A Telekom digitális SzuperWMN-különdíját Kump Edina, a hulladékmentes.hu oldal alapítója kapta.

A nagyszabású díjátadón olyan ismert emberek ünnepeltek együtt a győztesekkel és jelöltekkel, mint Péterfy Bori, Kormos Anett, Ráskó Eszter, Peller Anna, Lukács Miklós és Hozleiter Fannyi Mosolyka.