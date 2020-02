Ötödik alkalommal hirdetik meg az Employer Branding Awardot

A pályázatra a Public Relations Szövetség közép-, nagyvállalati és állami intézményi kategóriában várja a pályaműveket. A vállalatok két szakmai kategóriában nevezhetnek: éves Employer Branding stratégia bemutatásával, illetve rövidebb munkáltatói márkaépítési kampányokkal lehet nevezni a 2019-es évből.

„Az idei év újdonsága, hogy egy újabb kategóriával bővült a pályázati lehetőségek köre, ugyanis nyitunk az állami intézmények felé, mert azt látjuk, hogy egyre több a jó gyakorlat ott is, amelyet szívesen osztanánk meg. Eddig az állami vállalatok pályázatai sem voltak jellemzőek, így bízunk benne, hogy sikerül nekik is kedvet csinálnunk idén a megmérettetésre. Az Employer Branding Award presztízse 5 év alatt nagyot nőtt, hiszen megkerülhetetlen díjjá vált és jelentős szerepet tölt be a kommunikációs és HR szakma edukációjában. A szakmaiság és a hitelesség teszi ezt a díjat egyedivé abban az időszakban, amikor szinte naponta adnak át különböző díjakat a HR területen, sokszor a szakmaiság minden látszatát is mellőzve. Ez a díj ebben a „díjesőben” egy stabil, kiszámítható és hiteles szakmai sziget. Ennek biztosítéka a komplex pályázati kiírás és a független, az ország meghatározó HR és kommunikációs igazgatóiból álló zsűri, amelynek összetétele biztosíték a magas szakmai színvonalra és az értékteremtésre” – mondta Kádár Balázs, az MPRSZ elnökségi tagja, az Employer Branding Award létrehozója.

Az Employer Branding Award honlapján az összes fontos információt egy helyen megtalálhatják az érdeklődök: www.employerbrandingaward.hu.