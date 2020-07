Új, a zenerajongó fiatalokat megszólító nyári kampányt indít a Rauch

A Rauch My Tea exkluzív zenei tartalmakat kínál a márka Instagram oldalán.

A Rauch My Tea, mint fiatalokat megszólító jegestea márka, egy erősen nyári szezonalitású termék, melynek márkaértékei a fesztiválozás, a zene és a szórakozás köré épülnek. A márka célja, hogy az általános image kommunikáción felül, egy jól megkölönböztető, vonzó és izgalmas tartalmakat nyújtson instagram követőinek a nyár folyamán, valamint mégtöbb zenerajongót vonzzon be a márka oldalára, megduplázva a követői bázist a nyár végére.

“A cél, hogy összehozzuk a zenerajongó fiatalokat, exkluzív zenei tartalmakkal kedveskedjünk nekik, amik kizárólag a márka oldalán érhetőek el, valamint erősítsük a márka és a zene kapcsolódását. Mindez tökéletesen megágyaz a Szigetes nyereményjátékunk promóciójának és még relevánsabb célcsoporthoz tudjuk eljuttatni a márka üzenetét” – emeli ki Kun Melinda, a Rauch brand managere.

Kreatívkoncepció:

A My Tea SUMMER JAM egy olyan nyári aktivitás, aminek keretein belül négy közösségi médiában népszerű előadót (Tóth Andi, Dárdai Blanka, Nagy Boglárka, T. Danny) hívunk meg a márka instagram oldalára vendégelőadónak. Zenészeink két hetes váltásban adják át egymásnak a mikrofont, ami alatt soha nem látott zenei előadásokat láthatunk és hallhatunk tőlük, úgy mint dalpremier, akusztik előadás a teraszon, zenei kvízjáték vagy kívánság dal eléneklése, szavazás alapján. Az interaktivitás fontos szerepet kap végig a kampány során, hogy az exkluzív zenei tartalmakon felül minden rajongó még többet kapjon kedvencéből, továbbá a zenei influencerek folyamatosan terelik a követőiket a My Tea oldalára és vonják be őket a szavazásokba.

Érdekesség:

Már az elején mindenki nagyon nyitott volt a kihívásra, különösen, hogy a zenei fellépések gyakorlatilag megszűntek az elmúlt időszakban. Az előadók teljes művészi szabadságot kaptak a márkától, így mindenkinek saját kreativitása szab határt. A márka oldala adott helyet Dárdai Blanka dalpremierjének is, Blanka rajongói itt hallhatták először az új dalt, továbbá olyan vendégelőadók is feltünnek a márka oldalán időközönként, mint Henry Kettner vagy Balázs Andi.

Aki kedvet kap egy kis nyári music jam-hez, a Rauch My Tea instagram oldalán talál folyamatosan új zenei tartalmakat, egészen augusztus közepéig.

Megbízói oldal

Megbízó: Rauch Hungária

Kereskedelmi és marketing igazgató: Bodnár Péter

Brand manager: Kun Melinda

Ügynökség: Highlights Media

Client service director: Barota László

Head of content: Heckmann Fanni

Social media manager: Kedl Olivér