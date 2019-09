Új „állati jó” karakter a CIB Bank reklámjaiban

Az állati főszereplőket bemutató, az Ogilvy által 2017-ben felépített reklámplatform két éve debütált. A polgári nevén Bonifác, művésznevén Della cica egyéb elfoglaltsága miatt ideiglenesen átadta főszerepét egy másik cicának, akit a reklámfilm tiszteletére gazdija tényleg Dellának nevezett el. Az új cica nemcsak nevében, de mókás kinézetében és karakterében is kiköpött mása az előző reklámfilmek Dellájának: fanyar humora és apró szurkálódásai teszik őt kedvesen cinikussá.

Brúnó, a kutya továbbra is kedves és vidám, annál is inkább, mert ő már nemcsak a CIB Bank reklámfilmjeinek főszereplője, hanem 2019 tavasza óta a kutyabarát CIB bankfiókokban is örömmel fogadják. Így gazdiját elkísérve első kézből informálódhatott a reklámfilmben megvitatott jelzáloghitel témájáról. Ennek ellenére kissé szkeptikusan fordul a lakásvásárláshoz szükséges forrás előteremtéséhez, de a mindig magabiztos Della hamar megnyugtatja őt: a CIB-nél akár 30 perc alatt megmondják, gazdija mekkora hitelösszeget kaphat.

„A CIB Bank célja, hogy barátságos, emberközeli, ugyanakkor felelős, megbízható, józan és reális célokat támogató, és az ügyfelek valódi lehetőségeit megvalósító pénzügyi partner szerepét töltse be. A bank által nyújtható lakáshitel mellett ezért hangsúlyos helyet kap a reklámfilmben az ügyfelek által kapható állami támogatás lehetősége is” – mondta Szinai Ádám, a CIB Bank PR és marketingkommunikációs vezetője.