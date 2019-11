Új céget alapít a Café PR

Az új cég, az EB&Beyond (röviden Beyond) alapítását kezdeményező Balaton Anita, a Café PR ügyvezetője úgy látja, egyre jobban felértékelődik a munkáltatói márka piaci fontossága, miközben számos vállalatnál ezt elhanyagolják, illetve a piacon megfigyelhető employer branding megoldások nagy része hatástalan. „Egyrészt azért, mert csak „kozmetikázásra” jók, másrészt mert a szervezeten belül elindult sokféle kezdeményezés tervezése és menedzselése kaotikus. Pedig az employer branding legalább akkora mértékben határozza meg egy cég jövőjét, mint a sales vagy a termékfejlesztés. Végső soron a versenyképességük múlik rajta.”

A Beyond adatokra épülő munkáltatói márka stratégiaépítést és testre szabott, modulokból összeálló megoldáscsomagot kínál az adott céghez illeszkedő munkavállalók megtalálására és megtartására. Az alapítók a Beyond módszer erősségét abban látják, hogy tevékenységeiket egyedi kutatásokra alapozzák, és össze tudják hangolni szervezeten belül a HR, a marketing és a kommunikációs feladatokat. Emellett azt is kiemelik, hogy a javaslataik üzleti célokat támogatnak és gyakorlatiasak. Az új tanácsadó cég tehát end-to-end szolgáltatást nyújt: az ügyfelekkel közösen kialakított célok mentén a stratégiai tervezéstől a megvalósításig mindent lefednek.

A cég jelenleg a Café PR üzletágaként működik, az alapítási folyamat ez év végére lezárul. A megalakulás előtti évet főként egy IPSOS-szal közös, újszerű adat alapú HR támogató csomag, az EMagnet kifejlesztésére fordították, de további, a piacon már elérhető hálózatkutatási, és szervezetdiagnosztikai kutatási rendszereket is integráltak a folyamataikba.

A Beyond megalakulása évében megkapta a világ legnagyobb employer branding vezetői fórumának, a World Employer Branding Day 2020 hivatalos magyar partneri státuszát - írják.