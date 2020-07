Új divízió, új üzletfejlesztési csapat és portfolió rendezés a Marquard Mediánál

A Marquard Mediánál új divíziót indítanak, megszűnik az APA és a Gyereklélek printje, valamint Lakinger József vezetésével egy új üzletfejlesztési csapat is feláll.

MM Shopping Solutions & Services néven új divíziót indít a médiacég, ahol kiemelt üzletfejlesztési figyelmet fordít minden olyan termékre, megoldásra, szolgáltatásra, amely ügyfeleit abban segítheti, hogy azonnali bevételnövekedést érjenek el - kihasználva egyebek mellett a divízió márkáinak és tartalmainak erejét az adatközpontú e-kereskedelmi területen.

Az APA és Gyereklélek márkák különálló print alapú megjelenését a kiadó megszünteti és a famiily.hu weboldallal együtt az ÉVA brandbe integrálja, online rovatokként, tematikus mellékletekként.

Az újonnan létrehozott üzletfejlesztési és marketing igazgatói pozícióban, Lakinger József vezetésével egy újonnan felállított csapat feladata lesz, hogy a meglévő termékek folyamatos fejlesztése mellett új üzleti modellek kidolgozásával is jövőállóvá tegyék a céget.

Az APA, Gyereklélek és www.famiily.hu integrációjával a kiadó tovább gazdagítja az ÉVA különleges szellemiségű és szakértelmű alkotói közösségét. A márka Tomsits Tímea főszerkesztő vezetésével változatlanul megtartja a mai modern, az élet minden területén talpraesetten egyensúlyozó nőkhöz szóló témáit, egyedi hangulatát, gondolkodásmódját, mellyel az elmúlt 13 évben hűen szolgálta a mellette elköteleződött magyar nőket. A meglévő szerkesztői csapat színvonalas munkája mellett az Éva két területen kap speciális fókuszt. Bus István a tőle megszokott egyedi hangulatú és sziporkázó intelligenciájú szórakoztató tartalmakkal, interjúkkal, Zubor Rozália, a Famiily.hu korábbi főszerkesztője és az IgenAnya blog készítője pedig az anyaság, gyermeknevelés, praktikus háztartás témákkal gazdagítja az Éva márkát.

„Valójában nem tettünk mást, mint reagálva a piaci körülményekre, csak előre néztünk és hosszútávú üzleti céljainkra fókuszálva a családi portfóliónkban az Éva márka alá rendeltük mindazt, amit eddig 4 márkával építettünk. Természetesen a legerősebb saját termékünket építjük tovább, hiszen az Éva tartalmi sokrétűségének köszönhetően tökéletesen alkalmas az integráló szerepre. A megújult Évával még előremutatóbban tudunk formálói, alakítói lenni a modern családi életnek, amelyben a család minden tagja egyenrangú és egyformán számít, akár gyermek, akár nő, akár férfi. Üzleti szempontból is több lehetőséget látunk az integrációban, nagyobb és minőségibb elérést, erőteljesebb személyes márkákon alapuló termékfejlesztéseket (mint például a már most nagy sikerű Mesélj, Anyukám! podcast).

Ezzel párhuzamosan a másik fókuszban lévő területünkön is újítunk. Az újonnan létrehozott Marquard Media Shopping Solutions and Services divízióban a JOY, JOY-napok, InStyle és ShoppieGO márkáink mellé felsorakozik a járvány időszakának messze legsikeresebb új terméke, a www.vegyelhazait.hu weboldal és közösség” – mondja Óhidi Zsuzsanna, a cég ügyvezetője, a változásokról.

„Termék-és üzletfejlesztési szempontból a következő területekre összpontosítunk: tartalomgyártási gyakorlatunkban egyre nagyobb szerepet szánunk a kurátori megközelítésnek, amikor is kiemelt fókuszba kerülnek a termékmegjelenítések, egy előzetesen felállított minőségi- vagy értékesítési szempont alapján. Marketing téren új forgalmi stratégiával és elemzési gyakorlatokkal megyünk tovább, és egy minden eddiginél tudatosabb adatstratégiával az adatközpontú e-kereskedelmi területen is megyünk előre, megerősített piackutatás, optimalizált felhasználói elkötelezettség és komplexebb valós idejű mutatók beépítésével. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a felhasználókról rendelkezésre álló, akár márkapreferenciákig mélyíthető részletes adatokkal értékes minőségi elérést adjunk partnereinknek” – mondja Lakinger József, a médiacég üzletfejlesztési -és marketing igazgatója.

A Marquard Media szellemiségét továbbra is áthatja a társadalmi felelősségvállalás iránti komoly elhivatottság. Azonban az eddigi, immár a cég karakterét alapvetően meghatározó (Fur Free, Joy Tündér, Covering Climate) programok mellett, a vállalat a helyi KKV-k fennmaradásának érdekében is cselekszik legújabb, üzleti alapokon is nyugvó kezdeményezésében, a #vegyélhazait projektben.