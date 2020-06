Új elnökségi tagja lett a Levegő Munkacsoportnak

Lakatos Zsófia a Magyar PR Szövetség korábbi elnöke és az Emerald Public Relations ügyvezetője. Kommunikációs munkája mellett 15 éve foglalkozik vállalati felelősségvállalással, 2008-ban a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium „Tehetsz rá vagy tehetsz ellene” kampányának pr-vezetője volt, 2013-ban Londonban szakkönyve jelent meg „Corporate Social Performance in Emerging Markets – Sustainable Leadership in an Interdependent World” címmel. 2016-ban ügynöksége felelt a Médiunió „Nem nehéz” című környezetvédelmi kampányának pr-feladataiért. A Budapest Klub Global Executive Council alelnöke, a Superbrands, Magyar Brands és Green Brands zsűritagja.

„Megtiszteltetés, hogy Lukács András elnök rám gondolt, amikor megüresedett egy elnökségi tagi hely a szervezetnél. Úgy gondolom, nem létezik ma nagyobb kihívás az éghajlatváltozásnál. Az, amit a környezettel tettünk és teszünk, egyre láthatóbban van hatással a mindennapjainkra. Kötelességünk vigyázni a természetre és visszafordítani a kárt, amit az emberiség már eddig okozott” – mondta el Lakatos Zsófia a kinevezés kapcsán.

„Lakatos Zsófia tíz éve támogatja a Levegő Munkacsoport munkáját tanácsadással és esetenként kommunikációval. Elnökségi tagként még inkább segíteni fogja azt a kommunikációt, ami ma már egyre inkább létkérdés valamennyiünk számára: tudatosítani mindenkiben, hogy gyökeresen meg kell változtatnunk termelési és fogyasztási szokásainkat” – tette hozzá Lukács András, a civil szervezet elnöke.