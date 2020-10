Új, környezetbarát csomagolóeszközök az Auchannál

Az elmúlt időszakban az Auchan számos lépést tett annak érdekében, hogy környezettudatosabb megoldásokat kínáljon a vásárlói számára és egyúttal segítse őket az edukációban is. Az európai törvényben megszabott határidő előtt, már áprilistól kivezették a vállalatnál az egyszer használatos műanyagokat a termékkínálatukból, így a műanyag tányérok, szívószálak, fültisztító pálcikák helyett már csak olyanokat kínálnak, amelyek fából, papírból, cukornádból vagy bambuszból készülnek. Az áruházaikban már elérhető a bevásárló kartondoboz, amely nemcsak a vásárlás során bizonyul hasznosnak, hanem otthoni tárolásra is alkalmas. De ide sorolhatjuk a mosható szilikonfedőket is, amelyeket a tejtermékeknél használhatunk.

Ezek mellé érkeznek most a környezetbarát, többször használatos, könnyen tisztítható, egyszerre hat termék tárolására is alkalmas gyümölcs- és zöldségtáskák; a mosható, három darabos, könnyen szállítható retasakok; illetve a 100 %-ban lebomló, biológiai alapanyagokból készült, házilag is komposztálható zacskók. Az újonnan érkező csomagolási eszközök megtalálhatók a gyümölcs- és zöldségrészlegen a látványos fa displayeken, illetve a zölddel jelölt állványokon.

Októbertől változik a termékek lemérése is az összes Auchan áruházban, ugyanis minden esetben a vásárló maga döntheti el, hogy a már megszokott lehetőséget választja az egyszerhasználatos műanyagzacskóval, vagy esetleg a sokkal környezettudatosabb alternatívák mellett teszi le a voksát. A mérésnél külön gomb segít minket, ha a fenntarthatóbb megoldást választjuk, de lehetőség lesz a csomagolásmentes mérésre is, amelynél akár a mosható tasakokat is alkalmazhatjuk.

„Bízunk benne, hogy minél több vásárlónk kötelezi el magát az újrahasznosítható megoldások mellett, hiszen ezekkel a lehetőségekkel igenis sokat tehetünk a környezetünk védelme érdekében. De természetesen itt nem állunk meg. A jövőben további termékeket szeretnénk bevezetni, hogy ezzel is csökkentsük az egyszerhasználatos műanyag csomagolóeszközöket és további alternatívát kínáljunk annak érdekében, hogy ne terheljük még jobban bolygónkat” – mondta Varga-Futó Ildikó, az Auchan Retail Magyarország kommunikációs és CSR igazgatója.