Új pr-definíciót fogadott el az IPRA

A szakma gyakorlói és akadémikusok évtizedek óta próbálják meghatározni a pr definícióját. Az egyeztetéseket követően 2019. szeptemberében az örményországi Jerevánban tartott találkozóján az IPRA elnöksége is elfogadta az új definíciót. Eszerint:

A public relations egy döntéshozatalon alapuló vezetői gyakorlat, amelynek célja a szervezetek és közönségük közti kapcsolatépítés és az érdeklődés felkeltése, megbízható és etikus kommunikációs eszközökkel közvetített információk által.

Alain Grossbard, a definíció megalkotásával megbízott csoport elnöke, az IPRA elnökségi tagja elmondta: „Először is egy rövid definíciót szerettünk volna, ami a következőkre ad választ: mi is a PR, miért végezzük, és hogyan végezzük? Végül pedig, tudatában az IPRA viselkedési kódexén alapuló örökségének és a modern világ álhírektől való fenyegetettségének, valami többet szerettünk volna kifejezni. Az IPRA-tagok így alkalmazzák a PR-t, és szerintünk a világon mindenki másnak is így kellene alkalmaznia. Ez a bizalmon és etikusságon alapuló PR.”

A szövetség az új definíciót a következőképp indokolja:

MI - A public relations egy döntéshozatalon alapuló vezetői gyakorlat, ...

MIÉRT - amelynek célja a szervezetek és közönségük közti kapcsolatépítés és az érdeklődés felkeltése ...

HOGYAN - információk közvetítése által.

IPRA - ...megbízható és etikus kommunikációs eszközökkel....

A Magyar PR Szövetség az elmúlt évek alatt újraépítette nemzetközi kapcsolatait, amelynek része az IPRA-val kötött stratégiai partnerség is. „Fontosnak tartjuk, hogy ott legyünk a nemzetközi szakmai szervezetek között, megosszuk tapasztalatainkat és tudásunkat és magyarországi tagjaink is hozzáférhessenek a szakmai újdonságokhoz, legyen szó akár a kreatív trendekről, akár az akadémiai szaktudáshoz” – jegyezte meg Sztaniszláv András, az MPRSZ nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnöke.

Svetlana Stavreva, az IPRA elnöke a következőket nyilatkozta: „Ez lenne az utolsó szó? A tapasztalat mást mutat. A PR gyakorlói és akadémikusok évtizedek óta próbálják meghatározni a PR definícióját. Egész szemináriumokat szenteltek a témának. Az IPRA most szerényen felajánlja saját meghatározását. Minden visszajelzést szívesen fogadunk.”

Lakatos Zsófia, az MPRSZ elnöke is üdvözölte az új definíciót: „Örülök, hogy a stratégiai partnerségnek köszönhetően eljutott hozzánk is egy nemzetközi szakmai szervezet definíciója. Az ebben foglaltak nemcsak azért fontosak, mert látjuk, mit lett egy tudományos egyeztetési folyamat végeredménye, hanem azért is, mert megtapasztaljuk, hogyan gondolkodnak a szakmai képviselői nemzetközi szinten. Bízom benne, hogy ez a definíció hasznos lesz tagjaink számára is.”