A Shopify nemrégiben indította el új PoS szolgáltatását, ami segít hatékonyabban összekötni a kereskedőket az ügyfeleikkel, miközben a menedzsmentet is gördülékennyé teszi. A megoldás azok számára is hasznos lehet, akik most terveznek online áruházat nyitni meglévő üzletük kiterjesztéseként.

Ahogy a kiskereskedők a koronavírus világjárványból való kilábalás felé törekszenek, a népszerű kereskedelmi szolgáltató, a Shopify új technológiát vezet be, hogy segítse ügyfeleit online üzletük hatékonyságának fokozásában. A Shopify új értékesítési terminálja (point-of-sale vagy PoS terminál) lehetőséget kínál a fizikai kiskereskedelem és az e-kereskedelem összekapcsolására. Erre azért van szükség, mert a kereskedők egyre nagyobb számban döntenek az összcsatornás piaci megjelenés mellett, a vásárlók pedig minden esetben zökkenőmentes kapcsolatot várnak el, legyen szó az online vagy az offline vásárlási élményről.

2004-es megalapításakor a Shopify célja egyértelműen az e-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások életének megkönnyítése volt és körülbelül hat évvel ezelőtt hozták létre az első fizikai üzlethelységekben is használható terméküket. Annak ellenére, hogy a koronavírus járvány miatt egyre többen az online kereskedelemhez fordulnak, a nem mindennapi szükségletet kielégítő boltok forgalma pedig megcsappant, a vállalkozók számára továbbra is fontos marad a személyes értékesítés.

- mondta Ian Black, a Shopify kiskereskedelmi vezetője a Business Insidernek.

A Shopify-t több mint egymillió kereskedő használja, és 2019-ben 1,6 milliárd dolláros bevételt ért el. A vállalat nemrégiben elindított egy új, Shop nevű alkalmazást is, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy platformon böngészhessenek az összes eladó termékei között és így még gyorsabb legyen a vásárlási folyamat.

A fizikai üzleteiket bezáró vállalkozók közül ebben az időszakban sokan fordulnak a gyorsan kiismerhető, olcsó e-kereskedelmi platformok felé. Szinte az összes olyan beszélgetés, amelyet a Shopify jelenleg a leendő ügyfelekkel folytat arról szól, hogy olyan eladók, akik korában nem tervezték online áruház nyitását, most hirtelen szembesültek annak szükségességével. Számukra a Shopify jelentheti a túlélést. Ez alól a tendencia alól az ismert cégek sem jelentenek kivételt. A Heinz UK, mely a Magyarországon leginkább a ketchupjáról híres 150 éves márka angliai leányvállalata, szintén a közelmúltban indította el első közvetlen fogyasztói online áruházát a Shopify-nál.

Az új PoS rendszerrel a Shopify a kereskedők számára lehetőséget kínál arra, hogy gyorsan bekapcsolódjanak az online kereskedelem világába, miközben biztosítja a folyamatos összeköttetést a meglévő fizikai üzletekkel is. Míg az online váltás sok kiskereskedő számára lehetővé teszi, hogy a felszínen maradhasson a leállás során, az e-kereskedelem szerepe várhatóan a későbbiekben is jelentős marad a felhasználók életében. Nem valószínű, hogy a fogyasztók azonnal visszatérnek az üzletekbe és bevásárlóközpontokba, ehelyett sok az iparágban lassú visszarendeződés várható majd, ami kedvez a Shopify által kínált, online és offline értékesítést egyszerre lehetővé tevő rendszerének.

Az online vásárlás után az üzletben történő felvétel (vagyis a „BOPIS”) nem újdonság. A legtöbb nagykereskedő webshopjában, akik rendelkeznek már olyan fizikai és technológiai infrastruktúrával, amely az online és üzletben történő értékesítések és készletek kezeléséhez használható, már bevezették ezt a szolgáltatást. Sok kiskereskedő számára azonban ennek az egyszerű igénynek a kielégítése óriási feladat. A BOPIS-t is lehetővé tévő technológiai háttér mellett mellett a Shopify új PoS-e leltári és személyzeti menedzsment funkciókat is tartalmaz, valamint ügyféladatokat is tárol és követi a változásokat, amelyek mind fontosak lesznek, amikor az offline üzletek újra kinyitnak.

A Shopify korábbi alkalmazásaihoz hasonlóan a kezelőfelület letisztult és nagyon intuitív, a „smart grid” dizájnnak köszönhetően a kezdőoldal testreszabható. Ez nagyjából úgy néz ki, mint a Windows 10 csempéi, tehát arról van szó, hogy a kezdőoldalra tetszőlegesen kiemelhetők a különböző funkciók és beállítások aszerint, hogy az adott kereskedő számára mi a legfontosabb közülük. Ide integrálhatóak a különböző plusz szolgáltatások is, például a hűségprogramok.

Gyakorlatilag tehát egy olyan online kezelőfelületről van szó, ami képes az egész eladási rendszert kézben tartani, monitorozni, és irányítani, miközben egyszerűen és gyorsan kezelhető és moduláris is. A Shopify ígéretei szerint ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően teszi „jövőállóvá” a kiskeredkedelmi weboldalakat a szolgáltatás. Annyi biztos, hogy nem csak azok számára lehet hasznos a PoS, akik szeretnének meglévő fizikai boltjuk mellé webáruházat is nyitni, hanem azoknak is, akik meglévő offline-online rendszerüket szeretnék stabilizálni és kiterjeszteni.

A PoS lehetővé teszi a folyamat ellentétes irányú működését is, azaz hogy az offline értékesítés online menjen végbe. Bár ez elsőre furcsán hangozhat, egyre nagyobb létjogosultsága lesz a jövőben.

- mondta Black a Business Insidernek.

Ha például egy kisvállalkozótól szeretnénk bőrcipőt venni, akinek csak korlátozott mennyiségű raktárhelye van, akkor könnyen előfordulhat, hogy a kiszemelt modellből pont nem lesz készleten a saját méretünkben vagy éppen a nekünk tetsző színben. Ilyen esetekben úgy segíthet a PoS, hogy a próbálás során felvett adatok alapján meghatározott idő múlva egyszerűen elindítja az online értékesítési folyamatot. Például emailt küld a vásárlónak arról, hogy az üzletbe megérkezett az általa keresett modell, vagy akár az üzletben történő előzetes fizetés után közvetlenül ki is postázható a termék az ügyfélnek, amikor elérhetővé válik – gyakorlatilag mint egy előrendelés során.

Az e-kereskedelmi trendek már a járvány előtt is a fizikai és online üzletek szorosabb összekapcsolásának irányába haladtak, de a válság kialakulásának következtében ez méginkább felerősödhet. Azok a vállalkozók, akik átvészelik az elkövetkező időszakot az online értékesítésnek köszönhetően, vélhetően nem fognak lemondani erről a lehetőségről a későbbiekben sem, hanem inkább optimalizálják és továbbfejlesztik azt. Ennek köszönhetően a személyes értékestés és az online vásárlás úgy fonódik majd össze, hogy a fizikai üzlethelységek is megmaradnak és nem vesztenek létjogosultságukból, csak változik a szerepük.