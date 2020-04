Új videó platform alakul Union Media néven - A Project Agora alapító tag

Annak érdekében, hogy a lokális kiadók képesek legyenek kielégíteni a nemzetközi hirdetők számára a prémium inventory iránti igényt, a Project Agora összefogott más, hasonló regionális médiatechnológiai szolgáltatókkal, a PlayAD, a ShowHeroes, a Video Intelligence és a Viralize vállalatokkal, hogy elindítsák a Union videó platformot az európai, közel-keleti és afrikai piacokon.

Az összesen 34 városban, több mint 300 alkalmazottal működő öt vállalat stratégiai kapcsolatokkal rendelkezik több ezer lokális weboldallal az EMEA régióban, videótartalmat, monetizálási lehetőséget és más technológiákat kínálva a kiadók számára.

Az Union célja, hogy a prémium helyi tartalomszolgáltatók felkerüljenek a globális videóhirdetők térképére. Emellett az Union a márkáknak is lehetőséget ad a lokális médiumok támogatására, egy olyan időben, amikor megbízható tartalmukra az olvasóknak nagyobb szükségük van, mint bármikor. Ezek a márkák videokampányokat tudnak aktiválni olyan helyi oldalakon, amelyek valóban fontosak célközönségeik számára.

A programmaticon is elérhető megoldásával a Union preroll és oustream inventory-t is hasznosít, a hirdetőknek pedig kontextuális célzást és márkabiztos környezetet biztosít a több, mint 300 millió elérésű hálózaton. A Union partnerei között szerepelnek olyan globális márkák, mint a Marie Claire, az Elle, a Vanity Fair és a CNN, valamint számos vezető helyi kiadó, mint például az Aller Media, az Axel Springer, a Stryia, a Libero, a Ps Online Media, az Adaptive Média és a Funke Media Group.

Steven Filler-t nevezték ki az Union ügyvezetőigazatójává. A digitális iparban szerzett több, mint 20 éves tapasztalattal Steven jelentős kereskedelmi szerepet töltött be számos vezető vállalat körében, beleértve a The Guardian-t és az AOL-t, és kinevezésekor azt mondta: "A jelenlegi globális válság is rávilágít a lokális prémium tartalmak fontosságára, azok szerepére a megbízható, helyes információk terjesztésében. Ugyanakkor a globális hirdetők köreiben is egyre nő az igény a márkabiztos, minőségi videó inventory iránt és az Union ezt lehetővé teszi, ráadásul egy egyszerű, egylépcsős csatlakozás útján.”

Odysseas Ntotsikas, a Project Agora alapítója szerint: "Az Union elindítása tovább erősíti és bővíti a Project Agora küldetését, azaz a nyílt web támogatását és a helyi kiadók védelmét. A lokális média eddig kevésbé volt képes a globális hirdetők költségvetéseit bevonzani. Aki Project Agora tag az EMEA régióban, ezentúl ilyen hirdetésbevételekre is szert tehet. Az olyan márkák számára is új lehetőséget rejt az Union, akik terjeszkednének a hazai piacukról és ehhez megfelelő hirdetési csatornákat keresnek.”

Tudj meg többet itt: https://bit.ly/2XZiczk