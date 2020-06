Új virtuális platformokon jelentkezik a MANK

Új utakon viszi közelebb a képzőművészetet az érdeklődőkhöz a MANK: számos, az alkotókat és a művészetüket bemutató ismeretterjesztő cikk, videó és fotóválogatás jelent meg az utóbbi hónapokban az intézmény online felületein - közölte a MANK kedden az MTI-vel, hozzátéve: a közösségi platformokon bonyolított programokkal csaknem félmilliós elérést generáltak, miközben az intézmény arculata is megújult.

Tardy-Molnár Anna ügyvezető igazgatót idézve a közlemény kiemeli: a kommunikációs felületek és a tevékenység összehangolásával a művészek egymás közti, valamint a művészek és az érdeklődő közönség közötti kapcsolatok hálóját egyaránt erősítették, hogy érdemi és izgalmas találkozásoknak adjanak teret és időt.

A koronavírus-járvány idején a képzőművészetet a galériákból és a múzeumokból az otthonokba vitték: a fiatal művészek például a MANK Facebook-oldalán a #maradjotthonalkotni hashtaggel egy-egy videóban saját alkotói műhelyükbe engedtek bepillantást, az #otthonunkműtárgya hashtag alatt futó kezdeményezéssel pedig a MANK arra kérte kortárs közönségét, hogy mutassák meg, milyen műalkotásokkal veszik körbe magukat az otthonaikban - emlékeztet az közlemény.

Elindult a MANK #Kortárs+Tudás művészeti ismeretterjesztő sorozata is, amely az alkotóművészet különböző területeibe enged bepillantást. A sorozat első része a kortársékszer-tervezők nyomába eredt, a második írás a szentendrei festői hagyományokat tárta fel, majd a művészet és a pszichológia kapcsolatát kutatták, a legfrissebb részben pedig a festőművészek szerelmi életébe lehet bepillantást nyerni.

Számtalan archív fotón mutatta meg a MANK a Mártélyi Alkotóházat, de régi képeken elevenítették fel azt is, milyen változáson esett át az elmúlt száz évben Szentendre Fő tere, ahol a MANK egyik kiállítóhelye, az ÚjMűhely Galéria található. Az érdeklődők bekukkanthattak Barcsay Jenő szentendrei műtermébe vagy a művésztelep kertjébe is, ahol Paizs Goebel Jenő alkotott.

Egy másik sorozatban a Kozma-ösztöndíjas fiatalok munkáit mutatta be a MANK. Ruzicska Tünde legősibb technikákkal készített tárgyai a 21. századi hazai gasztroforradalom esztétikai védjegyévé váltak, Andrási Edina többek között olyan munkát küldött, amelyet a klímaváltozás kapcsán felmerülő aggodalmak szültek, Mitter Anna Róza ZEROUPRE kollekciójának pedig egy teljesen hulladékmentes öltözékegyüttes létrehozása volt a célja.

A vírushelyzet lezárultával a fiatal művészek számára nyújt megmutatkozási lehetőséget a MANK Galéria. A pályázat a veszélyhelyzet kihirdetése után zajlott, mégis sikerült 141 fiatal, 35 éven aluli művészt elérni.

A Művészet és játék címen közzétett felhívás célja, hogy kiállítás keretében olyan munkákat mutassanak be, amelyek a témakörben mozogva nem riadnak meg a társadalmi és önreflexióktól sem, nem áll távol tőlük a kísérletezés és az újítás, a művészet határainak feszegetése vagy analitikus vizsgálata.

A közönség által ideiglenesen nem látogatható galériák kiállításait is szerette volna elérhetővé tenni a MANK a járványhelyzet idején, így a MANK Galériában rendezett Richter Sára-kiállítás anyagát virtuálisan is bebarangolhatta a közönség, amely akár online, 3D-s tárlatvezetésen is részt vehetett. Utóbbi annyira tetszett a művészetkedvelőknek, hogy több mint 1400 fő nézte meg - áll a MANK közleményében.