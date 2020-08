Újabb három évig marad a Penny Market a Fradi szponzora

A szerződés egyik legfontosabb pontja továbbra is az, hogy a Groupama Aréna D1/D2-es családi szektora a Penny Market családi szektor nevet viseli. A Groupama Arénában megrendezett stadiontúrák exkluzív partnere is az áruházlánc lett, amely a stadion népszerű szolgáltatása.

„Nagyon fontos, hogy minél több gyermek és család látogasson ki az FTC mérkőzéseire” – kezdte Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója. – „A Penny Market családi szektora és a hozzá kapcsolódó sok-sok program igazán tartalmas szórakozást tesz lehetővé a jövő szurkolóinak. A szerződés folytatása komoly visszajelzés arra, hogy jó úton járunk.”

„Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország legnépszerűbb labdarúgócsapata, a Ferencvárosi Torna Club segítségünkkel egy ilyen gyümölcsöző és hosszú távú partneri kapcsolatot alakíthatott ki a magyar élelmiszer-kereskedelem egyik legjelentősebb szereplőjével. Célunk továbbra is a Fradi és a partnereink legmagasabb szintű kiszolgálása” – mondta Igaz András, a SPORTFIVE Hungary Kft. társ-ügyvezető igazgatója.

„Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy a partnerségnek is köszönhetően egyre több család látogat el a Groupama Arénába, a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki számára lehetőségünk nyílik megmutatni, hogy milyen fantasztikus családi élményeknek adhat otthont a stadion. Célunk, hogy fiatal szurkolóinknak is felhőtlen szórakozást tudjunk biztosítani az izgalmas meccsnapi programokkal és a megfelelő, hozzáértő személyzettel” - mondta Siklósi Csaba, a SPORTFIVE Hungary Kft. társ-ügyvezető igazgatója.

“A Penny Market kezdettől fogva elkötelezett a családok és a sport támogatása mellett, ezért továbbra is szívesen vesz részt olyan együttműködésben, amely generációkat összekötő, közös családi programmá emeli a meccslátogatást” - jelentette ki Florian Naegele, a Penny Market Magyarország Kft. ügyvezetője. “Örömünkre szolgál, hogy újabb három évig támogathatjuk exkluzív szponzorként Magyarország legnagyobb szurkolótáború csapatát abban, hogy a régi, az új és a leendő focirajongónak is minőségi szórakozást és emlékezetes sportélményt nyújtson. A tehetséges fradista utánpótlás-labdarúgókat motiváló, pénzjutalommal is járó díjunk adományozását szintén folytatjuk” - erősítette meg a diszkontlánc vezetője.