Újabb startup csatlakozott a #restartbudapest kezdeményezéshez.

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) #restartbudapest nevű közösségi média platformján gyűjti és teszi közzé a magyar startupok járványhelyzet alatti ingyenes felajánlásait, friss fejlesztéseit. „A veszélyhelyzet kihirdetésének pillanatától már több mint 30 olyan felajánlás érkezett, amelyek élhetőbbé teszik az életünket e megváltozott világban. Nagyon örülünk annak, hogy a Mondisplay Visitor Management is csatlakozott hozzánk a legújabb fejlesztésével, ami nem csak a kereskedelemben és a vendéglátásban nyit új lehetőségeket” – mondta Szalai Piroska, a BVK kuratóriumi elnöke. - „A startupok mellett áprilistól már több mint 40 világszínvonalú külföldi programmal is együttműködünk, amelyek lehetőséget teremtenek a magyar vállalkozások külföldi kapcsolatépítésére - most a virtuális térben. A BVK egyedüli uniós minősítésű magyar üzleti innovációs centrumként mindent megtesz azért, hogy a hazai startup ökoszisztéma fejlődése folyamatos maradhasson a járvány ideje alatt. A magyar startupoknak már elismert helyük van a nemzetközi innovációs világban.”

„A Mondisplay Visitor Management a biztonságos újranyitáshoz nyújt komplex megoldást. Képes mérni az emberek létszámát kültéren és beltéren is, egy adott területen kiszűrni a lázas betegeket, valamint az aktív kétirányú marketing modul segítségével valós időben kommunikálhatunk fogyasztóinkkal” – fogalmaz Ádám Zsolt, a Mondisplay Visitor Management kreatív megalkotója. - „Az eredetileg innovatív marketing megoldásokra fejlesztett felület azonnali továbbgondolása komplex megoldásként tette alkalmassá a túlzsúfoltság elleni kontroll mellett, a hőérzékelésre is.”