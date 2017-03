Újrafogalmazzák a szépséget

A WMN.hu önálló rovatot indított azon tartalmainak, amelyeket a szerzők a szépség, önbecsülés, önkép, önbizalom tematikában írnak. A WMN SZPSG rovatot a DOVE támogatja, a tartalmakhoz a márka My beauty, my say, vagyis „Az én szépségem, az én döntésem” kampánya ad inspirációt. A natív cikkeket és videókat a magazin olyan közkedvelt influencer szerzői állítják elő, mint Szentesi Éva, Kormos Anett, Pászotry Dóra, vagy épp az alapító-főszerkesztő, D. Tóth Kriszta.

„A tavalyi közös kampányunk minden várakozást felülmúlóan sikeres volt, a közel 30 cikkünket átlagosan 15 ezren olvasták, és egyenként több mint 5 percet töltöttek el a cikkoldalakon. A két DOVE által támogatott videónkat pedig több mint 56 000-en nézték meg eddig a WMN Magazin YouTube-csatornáján. Úgy döntöttünk tehát, hogy idén márciustól év végéig állandó jelleggel havi három írott és egy videós tartalmat állítunk elő szépség témában. A videós tartalmak D. Tóth Kriszta szerkesztésével és műsorvezetésével készülnek, a médiavásárlást idén is a Mindshare bonyolította le” –mondta Zákányi Gáspár, a WMN.hu értékesítési és üzletfejlesztési vezetője.

A WMN.hu online magazin januárban a piac által elfogadott GEMIUS – OLA mérőrendszer szerint hetente átlagosan több mint 260 000 egyedi látogatót és 832 000 oldalletöltést generált, a dinamikusan fejlődő prémium elérésű online magazin közösségi csatornáinak elérései továbbra is teljesen organikusan nőnek, a magazin Facebook oldala immár több mint 90 000 követőt számlál, YouTube-csatornájára több 28 000 ember iratkozott föl, míg Instagram oldala 15 000 követőnél jár.

A WMN YouTube-csatornáján március végén indul D. Tóth Kriszta új műsora, Az én életem, az én döntésem, amelyben minden hónapban egy izgalmas és érdekes magyar nővel beszélget arról, hogy élete, munkája során hogyan volt képes legyőzni a külső társadalmi, családi nyomásból vagy épp saját önbecsülése hiányából adódó akadályokat.

„Nagyon nagy öröm, hogy olyan fantasztikus nők mondtak igent a felkérésünkre, mint Palya Bea énekes-dalszerző, Szabó T. Anna író-költő vagy éppen Dani Gyöngyi paralimpiai ezüstérmes kerkesszékes vívó” – mondta a riporter. „Meggyőződésem, hogy mindannyiuk története nagyon sok tanulsággal szolgál majd az olvasóinknak és a nézőinknek egyaránt, és segít újradefiniálni, elmélyíteni a szépség fogalmát.”