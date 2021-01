A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) csütörtökön tartotta meg a 900 Megahertzes (MHz) és az 1800 MHz-es frekvenciasávok frekvenciahasználati jogosultságainak licitálását. A Magyar Telekom Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt. és a Vodafone Magyarország Zrt. együtt 150,2 milliárd forint értékben licitált másfél évtizedre szóló használati jogosultságokért.

Az NMHH január 28-i árverésén a három szolgáltató az egyes frekvenciasávokon belül arra licitálhatott, hogy az adott sávban a megadott kezdőlicit értékéről indulva mennyi frekvenciablokkra tart igényt.

Az NMHH közölte: az árverésen megszerzett spektrummennyiségekért a licitáló szolgáltatók mintegy 150,2 milliárd forintot fizetnek majd a magyar államháztartásnak: a 900 MHz-es sáv blokkjai 73,8 milliárd forintért, az 1800 MHz-es sáv részei 76,4 milliárd forintért keltek el.



Karas Monika, az NMHH elnöke a közlemény szerint elmondta, hogy a sávok időben történő értékesítése a hazai mobilszolgáltatások folytonossága szempontjából kulcsfontosságú volt, ráadásul az elmúlt időszakban a koronavírus-járvány még inkább előtérbe helyezte a mobiltechnológiát.

Tájékoztattak arról is, hogy a jelenleg is használatban lévő 900 MHz-es és 1800 MHz-es frekvenciasávok árverésére 2020. november 10-én a Magyar Telekom Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt. és a Vodafone Magyarország Zrt. nyújtott be jelentkezést, az alaki érvényességi vizsgálat eredménye alapján pedig december 17-én az NMHH mindhárom jelentkezőt árverési nyilvántartásba vette.



A hatóság a helyszínen gondoskodott a licitálás szigorú, általános egészségügyi felügyeletéről, és az árverés valamennyi résztvevője számára biztosította a szükséges védőfelszereléseket.

A résztvevők felkészülését az NMHH január 26-án próbaárveréssel segítette, amelynek során az árverés helyszínén a szolgáltatók képviselői - az értékesítési dokumentációban leírtakon felül - megismerkedhettek a licitálás helyszínével, menetével, az árverést támogató rendszer használatával, és a speciális, pandémiás helyzet miatt kialakított környezettel, szabályokkal.

A 900 és az 1800 MHz-es frekvenciasávok európai harmonizációja még az 1990-es években megtörtént, ami világviszonylatban is sikert hozott az európai mobilkommunikációs iparági érdekelteknek, a fogyasztóknak és a felhasználóknak - emlékeztetett közleményében az NMHH.





