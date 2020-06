24.hu: Mészáros Lőrinc pénzével indított új médiacéget Vaszily Miklós

Egy olyan bizalmi vagyonkezelővel birtokol felesben egy vadiúj médiacéget Vaszily Miklós, amely Mészáros Lőrinc pénzét forgatja, és amelynek a kedvezményezettje is a felcsúti milliárdos. A májusban bejegyzett Progress Média Hungary Kft. nevű vállalatba alig két hete félmilliárd forintot tettek be tulajdonosai. A végső pénzforrást elrejtő struktúra és az időzítés az előző napok Index körüli fejleményeinek fényében elég érdekes, még akkor is, ha az új vállalat a főtevékenysége alapján nem az online, hanem a tévés piacon fog ténykedni - írják.

Mint azt hozzáteszik, a Progress Média Hungary Kft. hiába alig több, mint másfél hónapos cég, így is túl van már néhány érdekes cégjogi tranzakción. A vállalatot eredetileg Vaszily egy olyan céggel közösen alapította, amelynek egyik tulajdonosa Alcsútdoboz fideszes alpolgármestere, Tima János, a másik pedig a Mészáros Lőrinc tőzsdei birodalmához köthető CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. igazgatósági tagja, Fedák István. Tima és Vaszily közös üzletelése annyira nem meglepő, hiszen az alcsútdobozi alpolgármester amellett, hogy Mészáros Lőrinc több cégében is szerepet vállal, közben a TV2 igazgatóságában is bent ül Vaszily mellett.