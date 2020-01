Iparági elemzés szerint a Netflix a következő nyolc évben 26,3 milliárd dollárt (8000 milliárd forintot) fordít tartalomfejlesztésre, főként saját tartalom előállítására - közölte az MTI.

A Netflix, a legnagyobb globális streamingszolgáltató a nemzetközi színtéren kibontakozó konkurenciaharcban 17,3 milliárd dollárt (5200 milliárd forintot) fordít tartalomelőállításra 2020-ban, és új befektetései 2028-ig elérik a 26,3 milliárd dollárt - idézte a The Hollywood Reporter a BMO Capital Markets szórakoztatóipari elemzője, Daniel Salmon előrejelzését.

Az elemző szerint a már magyarul is sugárzó Netflix maradt a vezető globális streamingszolgáltató, és a várakozások szerint növekedése folytatódik. Többek között Indiában és Japánban is megveti a lábát. Miközben az Apple TV+, a Disney+ és más streamingszolgáltatók előretörése is megfigyelhető, az elemző szerint ennek "streamingháborúként" való értékelése téves, mivel az ágazat előretörésének sok nyertese lehet.

A konkurencia azonban érzékelhetően nő, a streamingarénába belépő Facebook Watch, az Apple és a YouTube szintén jelentős összegeket fordít a saját tartalmakra, emellett a WarnerMedia HBO Max, a Comcast Peacock és a Disney+ szolgáltatás is versenytársa a Netflixnek.

A streamingóriás ugyanakkor nemzetközi partnerkapcsolatai fejlesztésével is növeli piaci részesedését: a közelmúltban kötött hosszú távú megállapodást a Nickelodeonnal animációs tartalmakra, többéves és több produkcióra szóló megállapodást a Trónok harcát jegyző David Benioff-fal és Dan Weiss-szel, valamint hároméves szerződést a vezető dél-koreai médiavállalattal, a CJ ENM konglomerátummal eredeti tartalmak előállításáról és válogatott műsorok forgalmazásáról.