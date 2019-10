A 2019-es MTV Europe Music Awards hazai győztese: Király Viktor

Fotó: November 3-án este ő képviseli Magyarországot a nemzetközi díjak átadóján, Sevillában.

„Gyerekkoromban néztem az MTV Europe Music Awards-ot, és azt képzeltem, hogy ott fogok állni egyszer én is, most teljesült ez az álom. Nem is tudok mit mondani, nincsenek szavak, nagyon-nagyon örülök” – mondta Király Viktor.