A 2020-as szkúner-világbajnokság élőben az Eurosporton

Az Eurosport július 21-től augusztus 16-ig a sznúker-világbajnokság minden fordulóját élőben közvetíti, beleértve a selejtezőket is.

Július 21-től, keddtől élő sznúker közvetítésekkel várja az Eurosport a nézőket! A sznúker legnagyobb eseményének számító világbajnokság minden fordulóját, köztük a selejtezőket is, élőben izgulhatják végig a rajongók Európa több mint 50 országában.

Az Eurosport szakértői elemzéseknek és új, innovatív formátumoknak köszönhetően továbbra is egyedülálló betekintést nyújt nézőinek a sznúker-világbajnokság legfontosabb pillanataiba. A zászlóshajójának számító, The Break podcastban az Eurosport háziasszonya, Rachel Casey vezetésével sok érdekes elemzést érhetnek el az érdeklődők az egész verseny alatt, online és letöltött formában is.

Az ötszörös világbajnok, Ronnie O'Sullivan az Eurosport számára gyártott exkluzív, rövid videós tartalmakkal várja a nézőket a bajnokság ideje alatt. A Ronnie Masterclass (Ronnie Mesterkurzusa) epizódjaiban a rajongók bennfentes tippeket kapnak saját játéktudásuk fejlesztésére, egyenesen az ötszörös világbajnoktól.

„Fantasztikus, hogy az Eurosport képernyőjén a világ legjobb játékosainak magas szintű küzdelmeit ennyien nyomon követhetik majd. A cél, hogy megfeleljünk a nézők elvárásainak és a legjobb közvetítéseket nyújtsuk számukra. Büszke vagyok rá, hogy részese lehetek ennek a munkának” – mondta Ronnie O’Sullivan, ötszörös sznúker világbajnok.

A sznúker-világbajnokság július 21-28. közötti selejtező mérkőzéseinek a sheffield-i Angol Sportintézet ad otthont, ahol idén új lebonyolítási formában indul útnak a verseny. Összesen 128 játékos vesz részt a kvalifikációs folyamatban, ahonnan 32 játékos lép tovább a július 31-én kezdődő főtáblára, melynek küzdelmeit hagyományosan a legendás sheffieldi Crucible színházban bonyolítják le. Augusztus 16-án a világbajnoki döntőben pedig kiderül, hogy ki lesz a 2020-as sznúker világbajnok!