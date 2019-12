A Discovery Channel egy nézője a kísérőjével együtt részt vehet a csatorna legújabb hazai gyártású sorozatának forgatásán, ahol beleshet a Made In Gyetván Csabával kulisszái mögé.

Két hete kezdődött a Made In Gyetván Csabával című sorozat, a Discovery Channel legújabb hazai gyártású műsora. A sorozat a hazai gyártósorok izgalmas világába kalauzolja el a nézőket: Gyetván Csaba egy olyan területet tár elénk, amelybe egészen idáig nem volt betekintésünk. A tojásüzemben például nem dobják ki a szennyezett, törött tojásokat, mint ahogyan azt gondolnánk – tudhattuk meg az első részből. A cukorrépából pedig nemcsak cukor lehet, hanem elektromos áram is – bármilyen meglepő is. Az energiaitalban és a siklóernyőben pedig jóval több közös vonás van, mint azt sejtenénk – olvasható a sorozat harmadik epizódjának leírásában.

A sorozat elindulásának alkalmából a Discovery Channel egy Facebook nyereményjátékot hirdetett a nézők között. A rajongóknak mindössze annyi a feladatuk, hogy december 19. éjfélig helyesen válaszolnak az alábbi kérdésre:

Melyik termékről nem volt szó eddig a Made In Gyetván Csabával című sorozatban?

A) Kukorica

B) Bejgli

C) Toastkenyér

D) Virsli

A csatorna több ajándékot is kisorsol a helyesen válaszolók között. Az első nyertes kísérőjével együtt részt vehet a műsor forgatásán, ahol első sorból nézheti végig a hétköznapjainkat meghatározó – ám nem hétköznapi technológiákat. Azoknak sem kell csüggedniük, akik lemaradnak az első helyről: 3 db értékes Discovery ajándékcsomag is gazdára vár.

A téma iránti érdeklődőknek még nem késő behozniuk a lemaradásukat: a sorozatot minden szerdán 20.00 órakor nézhetik meg a Discovery Channel műsorán.