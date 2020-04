A FilmBox Premiumon a nézők választhatnak esti filmet péntekenként

Az SPI/FilmBox a mai napon tette elérhetővé azt az online szavazófelületet, amelynek segítségével a nézők dönthetik el, hogy milyen filmet szeretnének látni a tévéképernyőn. A szavazás a szolgáltató saját Facebook oldalán mindenki számára nyitott. A nézők három lehetőség közül választhatnak: a Páncélba zárt szellem, az Álommeló és a G.I. Joe: Megtorlás című alkotások közül a legtöbb szavazatot kapott film május 15-én, pénteken este 9 órától lesz látható a FilmBox Premium csatornán. A jelenlegi szavazás május 12-ig tart, de a kezdeményezés még hónapokig folytatódni fog. A nézők ugyanilyen módon a teljes nyári időszak alatt beleszólhatnak a FilmBox Premium adásmenetébe: a június 19-i, a július 17-i és az augusztus 14-i péntek esti műsorsávról is a többség akarata dönt majd.

„Az SPI/FilmBox mindig is tudatosan törekedett arra, hogy teljes mértékben kiszolgálja a nézői igényeket. Éppen a napokban ért véget az a közel egyhónapos időszak, amikor prémium tartalmainkat országszerte hat kábelszolgáltatónál tettük kódolatlanul elérhetővé, ezúttal azonban még ennél is tovább megyünk. Szeretnénk megmutatni, hogy előfizetőink nem csak befogadói, de aktív szerkesztői is lehetnek a műsorkínálatnak: online és offline felületeink összehangolásával most bárki elmondhatja a véleményét, és számít is mindenki véleménye. Szeretnénk, ha minél többen részesei lehetnének ennek a különleges kezdeményezésnek, így a szavazás lehetőségét nem csak csatornáinkon, de kábelszolgáltató partnereinken keresztül és online kampány segítségével is igyekszünk minél jobban népszerűsíteni” - nyilatkozta Fülöp Tamás, az SPI International regionális operatív igazgatója.