A GLAMOUR új formátumokkal segíti az adaptálódást

Az új helyzet új tartalomigényeket is szült a GLAMOUR követőtáborában, amelyeket a magazin frissen bevezetett megoldásokkal igyekszik kiszolgálni.

Az elmélyült magazinolvasás élményét az online rádiózással ötvözik a GLAMOUR Talks podcastjai. A Glamour.hu-n, valamint a Spotify és Google Podcast platformokon futó 10 perces interjúkban olyan inspiráló vendégek osztják meg a gondolataikat, mint Verrasztó Evelyn úszó olimpikon, Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológus, Garam Judit, a NUBU márka tulajdonosa és tervezője, valamint dr. Gyurkó Szilvia, a Hintalovon Alapítvány alapítója. A podcastok mellett a magazin videós riportműsora, a 2Szék sorozat is új epizódokkal jelentkezik a GLAMOUR YouTube csatornáján.

Mindeközben változatlanul, hónapról hónapra megjelenik a magazin friss lapszáma is az újságárusoknál.

A magazin közösségi felületei most, az otthonmaradós időszakban újabb lehetőségeket kínálnak arra, hogy a négy fal között is hasznosan, új élményekkel, virtuális társaságban teljen az idő. Két hete startolt el a magazin Instagram oldalán a Yoga Brunch-csal közösen szervezett 30 napos jógakihívás. Hetente 3 alkalommal angolt tanulhatunk a GLAMOUR Facebook oldalán, a gasztronómiai szerelmesei pedig áprilisban kétszer is követhetik Marton Adrienn gasztroblogger, az Adri's Kitchen alapítójának élő közvetítését a magazin Instagram oldalán.