A Laptapir.hu-val és az erikkancs.hu-val dolgozik együtt a RAS

Áprilisban indította új online előfizetéses szolgáltatását a Mediacity Laptapir.hu néven, hogy a svéd readly.com magazinelőfizetési applikációhoz (vagy a nemzetközi streaming tartalomszolgáltatók, mint a Netflix vagy az HBO Go üzleti modelljéhez) hasonlóan egyetlen közös havidíj ellenében biztosítsa hazai sajtótermékek tartalmát az online olvasóközönség számára. A hazai nagy médiavállalatok közül elsőként csatlakozott a szolgáltatáshoz kiadványaival a Ringier Axel Springer Magyarország, és tette elérhetővé digitális formában mintegy húsz print magazinja tartalmát, amelyek így egy közös, 1490 forintos havi díjcsomag ellenében korlátlanul olvashatók és letölthetők.

Az új megoldás hosszú távra szól: az online havidíjas rendszerrel egy plusz terjesztési csatornát nyit kiadványainak a médiavállalat, amellyel azoknak az olvasóknak az igényeit is kiszolgálja, akik továbbra is elkötelezettek az évtizedek alatt bevált hetilap és magazin formátum iránt, várják a következő megjelenést a megszokott periodika szerint, de részben vagy teljes egészében már átálltak az online tartalomfogyasztásra - írják.

Ezzel egyidőben a kiadó egy régi tervét is megvalósítja az erikkancs.hu webes szolgáltatás segítségével: a Kiskegyed lapcsalád három tagja – a Kiskegyed, a Kiskegyed Otthona és a Kiskegyed Konyhája – júliustól már látássérült olvasók számára is elérhető online, illetve olvasható az eRikkancs mobil applikáción keresztül. A hazai vállalkozás, amelyhez női hetilapjaival a Ringier Axel Springer Magyarország is csatlakozott, olyan akadálymentesített, digitális magazintartalmakat kínál, amelyeket látássérültek is önállóan, külső segítség nélkül böngészhetnek a felolvasó szoftvereknek köszönhetően.