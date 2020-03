A Magyar Telekom legújabb kampánya a fiatalabb és idősebb generációk együttműködését állítja középpontba

A Magyar Telekom március 16-án indult kampányának reklámfilmjeiben mindennapi szituációk közben láthatjuk a digitális fejlesztések különböző korosztályokat összekötő erejét, míg a digitális térben nemcsak a generációk, hanem már az idősíkok is párbeszédbe lépnek egymással. Mindegy, hogy digitális bennszülött vagy, netán most tanulod a netezés alapjait, a Tettek Hálózata segítségével többet tudsz kihozni az életedből.

A digitális fejlesztések átszövik a mindennapjainkat és szeretteinkkel, barátainkkal isösszekötnek bennünket: akár munkahelyen, akár suliban, akár étteremben, akár otthon vagyunk. A Magyar Telekom legújabb, brand purpose based értékteremtő kampánya ismét társadalmi párbeszédet kezdeményez. Középpontba a fiatalabb és idősebb generációk hatékony együttműködése került, amely épp a digitalizáció erejének köszönhetően tud szintet lépni.

Sokszor láthatjuk a feszültséget és a konfliktust a Z generációs digitális bennszülöttek és a baby boomer generáció tagjai között, akik nem biztos, hogy a digitális fejlesztések alapjait már teljes egészében elsajátították. A legújabb Tettek Hálózata kampányában a Magyar Telekom ezért a konfliktus mögé néz, és tipikus, hétköznapi szituációkon keresztül mutatja be, hogy sokkal kisebb, és sokkal könnyebben áthidalható a különbség az idősebb és fiatalabb generációk képviselői között, mint azt gondolnánk. Egy kis odafigyeléssel és tudatossággal mindenki segíthet a másiknak, sőt, még profitálhat is a digitalizáció adta lehetőségekből.

Kiemelt cél továbbá, hogy a Wi-Fi Extra és a Netgarancia szolgáltatások kampányba történő integrálásával még több emberhez juthasson el a megbízható hálózat üzenete: a szupergyors Tettek Hálózata ugyanis az esetleges Wi-Fi vakfoltokban is elérhető és az internetkimaradásokra is gyorsan reagál.

Kreatív koncepció

Olyan helyzeteket villantunk fel a „való életből”, amelyek egyszerre mutatják be a generációk viszonyát, és az ebben a viszonyban fontos szerepet játszó, vagy azt éppen aktívan alakító Tettek Hálózatát és digitális lehetőségeket. A rövid jelenetek megmutatják, hogy a fiatal és idősebb generációk közös életében hogyan vannak jelen a Tettek Hálózata által kínált lehetőségek, illetve hogy milyen élethelyzetekben segítenek a Z generáció tagjai a tudásukkal, tudatos felhasználói viselkedésükkel az idősebbeknek.

A Magyar Telekom a kampány digitális kiterjesztésében a Fortepan fotóadatbázisán alapuló, „Akkor és most” jellegű közösségimédia-posztokkal és bannerekkel is összeköti a különböző idősíkokat. Mi lett volna, ha nagyszüleink valós időben tudták volna követni például a vasúti menetrendet? Úgy még talán belefért volna egy üdítő is, ahelyett, hogy a peronon szobroznak. A családi fotókat is bárhonnan el lehet érni a digitális világ tüneményeinek köszönhetően, ahogy egy remek éttermet vagy az ideális szálláshelyet is könnyebben megtalálhatjuk.

A Z generációs célcsoport bevonására és aktivizálására, valamint a személyes történetek és vélemények felderítésérea Magyar Telekom influencereket is bevon a kampányba. A közösségépítő együttműködés részleteiről a vállalat a kampány második fázisában ad tájékoztatást.