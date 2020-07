A Star Wars összes része elérhető lesz az HBO GO-n

Július 17-én péntektől kezdődően az összes Star Wars-film bekerül az HBO GO kínálatába.

Az első héten, július 17-étől kezdődően az HBO GO előfizetők megkapják az előzménytrilógiát – a saga első három részét –, valamint a Solo: Egy Star Wars-történetet, amely a fiatal Han Solónak azokat a kalandjait meséli el, amelyeket még azelőtt élt át, hogy a Lázadók hősévé vált volna. Mindezek mellett a Star Wars: A klónok háborúja című egész estés animációs film is elérhetővé válik – az azonos című sorozat első öt évada most is megtekinthető az HBO GO-n. Ezekben a filmekben közös, hogy mind a Lázadók Szövetségének megalakulása előtt játszódnak.

Július 24-én csatlakozik a felhozatalhoz az HBO GO-n az eredeti trilógia a 70-es és 80-as évekből, valamint a Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történet, amely az 1977-es Star Wars: Egy új remény cselekményének közvetlen előzményeit meséli el.

Július 31-én válik elérhetővé a közelmúltbeli folytatássorozat első két filmje, a Star Wars: Az ébredő Erő és a Star Wars: Az utolsó Jedik.

Az HBO GO Star Wars-felhozatala augusztus 7-én válik teljessé a Star Wars: Skywalker korával, a Skywalker saga utolsó részével - írják.