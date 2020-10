A TikTokon edukálja a fiatalokat az Együtt az Autistákért Alapítvány

Az Együtt az Autistákért Alapítvány célja, hogy eloszlassa a tévhiteket az autizmussal kapcsolatban, támogassa az autizmus spektrumzavarral élők társadalomba való integrációját és hozzájáruljon egy számukra élhetőbb világ megteremtéséhez. Ebben kulcsfontosságú a fiatal generáció elérése és edukációja, ezért az ACG Reklámügynökséggel együttműködve az alapítvány június 23-án létrehozta TikTok oldalát, amelyet azóta több mint 2200-an követnek.

Az „egyuttazautistakert" néven megtalálható TikTok oldalon jelenleg 11 színes kisvideón keresztül pillanthatunk be az alapítvány küldetésébe. „Az Autisták 10 pontja című videónkat – amely mindenki számára hasznos és fontos információkkal szolgál arról, milyen környezetben érzik magukat jól az autizmus spektrumzavarral élők és hogyan tudjuk segíteni őket abban, hogy biztonságban érezhessék magukat a társaságunkban – már több mint 27 000-en tekintették meg, ami egyértelműen alátámasztja, hogy a szórakoztatás mellett a társadalmi edukációnak is helye van a TikTokon" – mondta Gubcsó Balázs, az Együtt az Autistákért Alapítvány kuratóriumi tagja.

Az oldal népszerűsítésébe ismert TikTok influencerek is boldogan kapcsolódtak be – többek között Hollósi Jázmin és Szender Milán is készített már videót –, a tartalomról pedig az ACG Reklámügynökség gondoskodik. „Büszkék vagyunk arra, hogy közreműködhetünk az első hazai alapítványi TikTok oldal létrehozásában, népszerűsítésében. Az autizmussal kapcsolatos edukáció egy rendkívül fontos téma, a fiatal generáció pedig kiemelt célcsoport. Őket szeretnénk leginkább elérni a könnyed, informatív videókkal, amelyek elkészítésében a jövőben is részt vesznek majd hazai influencerek" – mondta Bujdosó Bianka, az ACG Reklámügynökség integrációs igazgatója, a projekt vezetője.