A Trash Talk amerikai talkshowként tér vissza

A négy nagy profi amerikai sportliga (Major League), az NBA (kosárlabda), az MLB (baseball), az NFL (amerikaifoci) és az NHL (jégkorong) küzdelmei, az MLS (labdarúgás) és minden fontosabb amerikai sportesemény szóba kerülhet majd ősztől a csütörtökönként jelentkező Trash Talkban.

Nagyjából visszatér tehát a műsor oda, ahol minden elindult 2013-ban, de egy kicsit még a korábbiaknál is nagyobb lesz a sportági merítés. Sőt, a stáb is kísértetiesen emlékeztetni fog arra a csapatra, amelyet annyira megszeretett a közönség az első években. A Trash Talkot „feltaláló” Gallai László-Szaniszló Csaba páros továbbra is részt vesz a munkában. Gallai László lesz a műsor szerkesztője, Szaniszló Csaba visszatér, és Haraszti Ádámmal felváltva foglalja el a műsorvezetői széket. Tőrös Balázs többek között Dávid Kornél, Kangyal Balázs, Kovács Sándor vagy Németh István társaságában alkotja a műsor szakértői gárdáját. Természetesen egy-egy témához kapcsolódóan meghívott vendégek is csatlakoznak majd a csapathoz.

„A Trash Talk ma már az amerikai sportok szerelmesei számára egy megkerülhetetlen műsor, amiben kompetens, közkedvelt emberek beszélnek olyan sportágakról, amikért rajonganak és igazán értenek hozzájuk, tényleg nagyon sokat számít a véleményük. Biztosak vagyunk benne, hogy a nézők szeretni fogják ezt a régi-új formátumot. Annyi újdonsággal mindenképpen készülünk, hogy a korábbiaknál is több sportágba kóstolunk bele, ezzel is szélesítve a közönséget és a témák adta lehetőségeket” – mondta a Trash Talkkal kapcsolatban Máté Pál, a Sport TV főszerkesztője.