A boltokba is visszatér a JOY-NAPOK

A márciusban kirobbanó válság az ország egyik legsikeresebb vásárlási eseményének koncepcionális átgondolására és újratervezésére kényszerítette a márkát gondozó Marquard Mediát. A kiadó számára kiemelkedően fontos projektet végül új elemekkel – mint például a ShoppieGo kuponapplikáció és a Shopaholic.hu weboldal bevonása – gazdagították, és egy újszerű, a piacon egyedülálló digitális lábat is felépítettek, ami terjesztési csatornaként is kiválóan működik.

„Márciusban, a járvány kezdetekor napok alatt építettünk fel egy új, digitális fókuszú üzleti modellt a JOY-NAPOK mögé, melynek keretében ez év tavaszán a JOY-NAPOK kétszer jelenik meg a fogyasztók számára: május 14–17. között a JOY-NAPOK Digital Special került megrendezésre, a szokásos eladáshelyi vásárlásra pedig most, június 22–28. között kerül sor. Arra kerestük a megoldásokat, hogyan tudunk közreműködni a megváltozott körülmények között is felmerülő vásárlási szándék kiszolgálásában, és hogyan tudjuk segíteni partnereinket, hogy fenntartsák elfogadható működésüket. Most már tudjuk, hogy a lehető legjobb döntést hoztuk akkor, amikor két hullámban terveztük a JOY-NAPOKAT, és a teljes disztribúciós stratégiánkat és eszköztárunkat is megújítottuk. Két új digitális csatornával bővítettük az eddigi alapvetően print modellt, és így rendeztük meg az online térben a májusi eseményt: a ShoppieGo kuponapplikáció és a Shopaholic.hu új utakat nyitottak meg az értékesítésben, közel 10.000 eladott digitális példánnyal. A ShoppieGo egyéb téren is rekordokat döntött: a felhasználók száma mára meghaladta a 70.000-et, a kedvezményes akciókról szóló ShoppieGo-hírlevél feliratkozóinak száma több mint 60.000. Emellett a joy.hu-n közel 5 millió, a Joynapok.hu oldalunkon pedig 3,3 millió oldalletöltésünk volt azon a héten. Ezek a sikerek is egyértelműen bizonyítják, hogy jó okunk van kiemelt üzletfejlesztési figyelmet fordítanunk minden olyan termékre, megoldásra, szolgáltatásra, amely az ügyfeleinket segíti abban, hogy azonnali bevételnövekedést érjenek el. A nemsokára induló Marquard Media Shopping Solutions and Services divíziónk ezzel a céllal jött létre" – nyilatkozta Óhidi Zsuzsanna, a Marquard Media ügyvezető igazgatója.

„Májusi digitális lifestyle shopping eseményünk a pandémia kellős közepén is csúcsokat döntött. Számtalan elégedett ügyfélvisszajelzést, köszönetet kaptunk. Sok esetben a tavalyihoz hasonló eredményeket vagy kicsivel jobbat könyvelhettek el azok az ügyfelek, akik együttműködtek velünk az újratervezett JOY-napokon. Most pedig, a fizikai vásárlás során, a JOY magazin nyári különszáma ismét több mint 300 JOY-NAPOK SUMMER SPECIAL kupont kínál a vásárlóknak. A speciális igényeket szem előtt tartva a JOY-NAPOK SUMMER SPECIAL időtartamát a szokásos 5 napról egy hétre hosszabbítottuk meg annak érdekében, hogy elkerüljük a tömegek megjelenését a vásárlási helyeken, valamint hogy kényelmesebbé, biztonságosabbá és élvezhetőbbé tegyük a JOY-NAPOS vásárlás élményét. Merész döntésünknek és ügyfeleink együttműködésének köszönhetően, kilépve az eddigi modellből egy új, innovatív, minden fogyasztói igényre és működésre reflektáló formáját teremtettük meg a lifestyle shoppingnak!” – nyilatkozta Kovács Anita kereskedelmi igazgató.

A JOY- NAPOKAT a Marquard Media erős digitális kampánnyal és számos új kommunikációs megoldással, valamint saját felhasználói bázisára épített CRM eszközeivel is támogatta.