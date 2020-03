A digitális felületek mellett a Spektrumon is újraindul a Brutális

A 2013-2016 között bemutatott teljes Brutális sorozatot („Brutális fizika”, „Brutális kémia”, „Brutális biológia”, „Brutális történelem”) egy hete először, korlátozás nélkül tette elérhetővé a Spektrum különböző digitális felületeken is – többek között a saját YouTube csatornáján –, ezzel is támogatva a március 16-án hétfőtől életbe lépő iskolai digitális munkarendet. Ehhez a csatorna a Magyar Telekommal, és az Antenna Hungáriával külön megállapodást kötött, hogy minél többekhez tudja eljuttatni saját gyártású ismeretterjesztő sorozatát. A Brutális fizika, Brutális kémia, Brutális biológia és Brutális történelem 2-2, egyenként négyrészes évada, összesen 32 epizóddal már ingyenesen elérhető a Magyar Telekom Videótékában IPTV-n és TV GO-n, illetve a mindiGO TV kínálatában. A Telekomnál ezen felül szintén díjfizetés nélkül elérhetőek a Videótékában a Brutális digitális sorozat epizódjai is.

A “Brutális…” egy szórakoztató formában tudást közvetítő sorozat, amely alapvető jelenségeket, tényeket, ismereteket mutat be, és magyaráz meg. Az egyes szériák négy különböző tantárgy köré csoportosulnak, ezek a fizika, a kémia, a történelem és a biológia. A Spektrum ígérete szerint a sorozat végére egyértelmű lesz: a fizikai szabályszerűségek, a kémiai jelenségek, a történelmi tények és természetesen a biológia törvényei nem csupán bárki által érthetőek, nap mint nap köztünk élő hétköznapi jelenségek, de szórakoztatóak is lehetnek. Ebben a sorozatban nincs sem katedra, sem tábla, sem könyv. Kérdés viszont lesz bőven, a válaszok pedig meghökkentő, látványos és egyedi módon érkeznek a Brutális sorozat csapatától.

A Spektrum órarendjében négy tantárgy szerepel: a fizika, a kémia, a biológia és a történelem. Mindezek brutálisan jó tanárokat kaptak, akik szórakoztatóan, látványosan és közérthető nyelven mutatják be a bennünket folyton körülvevő tudományt. Nézzük, kik is ők:

A Brutális fizika oktatója Härtlein Károly, a Budapesti Műszaki Egyetem tanszéki mérnöke, a Kutatók Éjszakája programsorozat egyik megálmodója. A tanár úr alapvető fizikai jelenségeket mutat be és magyaráz, illetve a fizika törvényeinek mindennapos felhasználási lehetőségeit szemlélteti. A Spektrum nem alkalmaz semmilyen trükköt, trükkfelvételt, és kizárólag a lassítás jelenik meg gyakorta a műsorban, mivel így számos jelenség érthetőbbé, felfoghatóbbá és láthatóbbá válik. A Brutális fizika modellezni fogja például a tömeget és a tehetetlenséget. Ehhez a Vasúttörténeti Parkban a sínen közlekedő autó a műsor egyik kollégáját tolja maga előtt, bemutatva, hogy egy ütközés során hogyan repül a tehetetlen test. Reptéri robbantások után Károly az egyetemi tanteremben a táblára rajzolva ismerteti régi vágyát, majd egy vidéki helyszínen meg is valósítja azt: rakétaautót épít, amelyet vízsugarak emelnek a levegőbe.

A Brutális kémia szakértője és demonstrálója Nagy Gergő Zoltán vegyész, a Debreceni Egyetem Szerves Kémiai Tanszékének doktora, egyúttal a Kutatók Éjszakájának lelkes résztvevője, aki a leglátványosabb kémia reakciókat gyűjtötte össze témakörönként. Így a többi közt megértjük végre az oxidáció, a katalízis és az égés titkait.

A Brutális biológia oktatója Dr. Szerényi Gábor középiskolai tanár, aki több mint negyven éves pedagógusi múlttal rendelkezik, és korábbi televíziós ismeretterjesztő műsorokból is sokan ismerhetik. A tanár úrtól a műsor nézői arra számíthatnak, hogy mindent kipróbál, amire kíváncsi, folyton vizsgálódik, mindezt azért, hogy megértesse a természet és az ember lenyűgöző létezését. Az egyes epizódokban a növények elaltatásától kezdve az ember és az állat képességeinek versenyben való összemérésén át a bekötött szemmel való autóvezetésig számtalan egyedi kísérletet láthatunk.

A Brutális történelem mestere Kathy Zsolt történelem tanár és Soós Péter százados hadtörténész lesznek. Arra vállalkoznak, hogy megmutatnak mindent, amiről történelem órákon csak beszéltünk. Benéznek az évszámok és a történetek mögé, eloszlatnak vagy épp bizonyítanak izgalmas történelmi legendákat, és modellezik azt is, amelyről még a történelem tankönyvekben sincs fotó. A szereplők újrajátsszák az Egri Csillagok várostrom-jeleneteit. Lerántják a leplet Búvár Kund és Vak Bottyán legendájáról, és azt is szemléltetik, mekkora ereje van egy vízágyúnak vagy egy tüzes szekérnek.