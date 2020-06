A leghírhedtebb angol királyról számos megdöbbentő információt hallhattunk már

A Viasat History történelmi csatornának köszönhetően most további újabb információk láttak napvilágot VIII. Henrikről.

2020. június 7. vasárnap 21 órától a VIII. Henrik: Férfi, uralkodó, szörnyeteg eddig nem látott aspektusból, Tudor-szakértők elemzésével, valamint most először a Vatikáni Apostoli Könyvtár és Levéltárból származó információk mentén enged még mélyebb betekintést az anglikán egyház alapítójának életébe.

Íme néhány érdekfeszítő újdonság a legfrissebb tények soraiból:

• Édesapjával csak testvérbátyja halála után alakult ki kapcsolata – kényszerből. VIII. Henriket szinte sosem engedték ki a palotából, illetve lakosztályából is alig. Ha viszont mégis, akkor csak akkor szólalt meg, ha kérdezték. Apjával, VII. Henrikkel sokszor vitáztak, egy alkalommal a király kishíján megölte fiát egy szóváltás következtében (erről egy követ tett jelentést).

• Komoly üldözési mániával küzdött: egy teljes biztonsági szolgálat vette körül a mindennapokban is. Evés előtt minden ételét megkóstoltatta, lefekvés előtt átvizsgálták a takaróit, hogy nem rejtett-e valaki kést közéjük.

• Ritkán írt saját kezű leveleket, mert fárasztotta, így inkább írnokokra bízta a feladatot. Ugyanakkor a Vatikáni Apostoli Könyvtár és Levéltár számos saját kézzel írt levelet rejt, amelyeket Boleyn Annának – aki a királlyal szemben hét éven át tartotta a három lépés távolságot – fogalmazott szerelme jeléül, olykor buja gondolatokkal tűzdelve.

• VIII. Henrik odafigyelt a nyilvánosságra, a kezdetektől fogva élvezte a közszereplést. Mindent megtett annak érdekében, hogy úgy nézzen ki, mint egy igazi uralkodó. Szenvedélyesen érdekelte a divat – volt olyan év, amikor 175 pár cipőt vetetett magának!

• Az 1530-as években súlyos sérülést szenvedett, egészsége rohamos romlásnak indult. Erről magánszámlái is tanúskodtak: tolókocsit vettek neki, korabeli lifteket építettek lakosztálya szintjei közé, szolgáló személyzetét pedig síppal hívta.

• VIII. Henrik úgy gondolta, hogy a gyógyászathoz is jobban ért, mint más: lábszárfekélyéhez saját maga kevert „gyógyszereket” – 32 receptje fent is maradt az utókornak! Egyik elixírje például – amelyet semmiképp ne próbáljunk meg összeállítani otthon! – gyökereket, virágbimbókat, kerti férgeket, elefántcsont-reszeléket, porrá zúzott gyöngyöt, sőt még egy halálos mérget, vörös ólomoxidot is tartalmazott.