Bemutatták az Eurosport olimpiai játékokhoz kötődő új márkaszpotját. Emellett bejelentették, hogy a nyári játékokra az eddigi legteljesebb digitális kínálattal készülnek egész Európában.

Az olimpia európai otthonaként az Eurosport az összes képernyőn (televízión, videostreaming-szolgáltatásként, az interneten és a közösségi médiában) elérhetővé teszi az olimpiai játékokat. Az Eurosport Player lesz az egyetlen hely, ahol a játékok minden percét és az összes sportolót láthatjuk majd élőben és on-demand tartalomként. Minden pillanatot valós idejű digitális és közösségimédia-megjelenés egészít ki, most először személyre szabott tartalmat kínálva a rajongók számára kedvenc sportágaikról és sportolóikról - írják.

– mondta JB Perrette, a Discovery International elnök-vezérigazgatója.

Hozzátette: „Az olimpiai játékok – különösen a jelenlegi globális geopolitikai környezetben – ismételten bebizonyítja, miért ez a világ legnagyobb, áttörő jelentőségű eseménye. Legyen valaki néző, rajongó, műsorszolgáltató vagy értékesítő, az olimpiai játékok mindenki számára továbbra is a globális együttlét egyik kevés igazi pillanata. A Discovery életre kelti azokat a történeteket, amelyek kulturális kapcsolatot teremtenek, és Európa-szerte szenvedélyes sportrajongók millióit vonja be."

– mondta Dave Schafer, a Discovery tartalomért és gyártásért felelős alelnöke. – Díjnyertes, kiterjesztett valóságra épülő stúdiónk, az Eurosport Cube sikereit követően közvetítéseink során továbbra is élen járunk a legmodernebb technológia alkalmazásában annak érdekében, hogy még jobban növelni tudjuk a közönségünk elkötelezettségét."

Egy évvel az olimpia kezdete előtt az Eurosport bemutatta új márkaszpotját is, amely – egy kampány részeként – az Eurosportot úgy pozícionálja, mint ahol egyedüliként lesz látható az olimpia összes sportágának és sportolójának minden pillanata. Az Eurosport olimpiára készített, jellegzetes manga stílus által inspirált kreatív arculatát tartalmazó szpot július 24-től augusztus 25-ig látható az Eurosport lineáris és digitális felületein, illetve közösségimédia-platformjain. Az Eurosport hagyományos csatornaidentitását a One Year To Go felirat, illetve az olimpiai öt karika egészíti ki.

Az Eurosport csarornáin a nyári olimpiai sportágak több mint 70%-a látható. Az „Út a Tokióba" promóciós kampány az Eurosporton bemutatott összes olimpiai sportágra kiterjed majd, egészen a 2020. július 24-i tokiói megnyitóig.

A megnyitóig hátralévő évben a Discovery folyamatosan beszámol majd a Tokió 2020 olimpiával kapcsolatos terveiről, műsor- és tartalmi stratégiájáról, az élvonalbeli stúdió- és produkciós csúcstechnológiáról, valamint a teljes szakértői csapatról.