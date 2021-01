A nomádok földje nyerte a fődíjat a független filmes Gotham-díjak átadóján

A The Variety című filmes portál közölte: a kínai származású rendező kortárs amerikai westerndrámája a közönségdíjat is elnyerte a New York-i Cipriani Wall Street rendezvényközpontból a műsorvezetőkkel élőben közvetített, de közönség nélkül, a jelöltek online részvételével megtartott gálán.

A nomádok földje egy 2017-ben megjelent könyv alapján készült. Frances McDormand a történetben egy magányos nőt játszik, aki furgonjával útra kel nyugat felé, és kilépve a megszokott kisvárosi életéből, modern nomádként él tovább.

A 30. Gotham-díjátadó történelmet írt azzal, hogy a legjobb film díjára jelölt produkciók mindegyikét nő rendezte.

A ceremóniát a szervező Independent Filmmaker Project (IFP) és a Variety filmes portál Facebook-oldalán lehetett élőben nézni.

A legjobb színész díját Riz Ahmed kapta a Darius Marder rendezte Sound of Metal című zenés drámában nyújtott alakításáért, míg a legjobb színésznőnek járó elismerést Nicole Beharie-nek ítélték a Channing Godfrey Peoples rendezésében készült Miss Juneteenthért.

A legjobb feltörekvő színész díját Kingsley Ben-Adir kapta a Regina King rendezte One Night in Miami című drámában nyújtott játékáért.

A legjobb forgatókönyv díján Radha Blank A negyvenéves változat című komédiája és Dan Sallitt filmje, a Fourteen osztoztak.

A dokumentumfilmek mezőnyében a PBS Distribution és a Frontline által jegyzett A Thousand Cuts című produkciót, valamint az Amazon Studios filmjét, a Time-ot hirdették győztesnek.

A sorozatok közül az HBO által jegyzett Watchmen című minisorozat és a Tönkretehetlek című széria kapott díjat. A gálán az Aaron Sorkin rendezte A chicagói 7-ek tárgyalása című film is elismerésben részesült.

Különdíjat kapott munkássága elismeréseként Viola Davis Oscar-díjas színésznő, Steve McQueen brit filmrendező, Ryan Murphy amerikai producer, rendező és író, valamint posztumusz a tavaly elhunyt Chadwick Boseman színész.