A vártnál kisebb nyereség és kevesebb új előfizető a Netflixnél

A Magyarországon is jelen lévő amerikai internetes tartalomszolgáltató a New York-i tőzsde keddi zárása után közzétett gyorsjelentésében közölte, hogy június-szeptemberben 2,2 millióval gyarapodott előfizetőinek tábora. Ez az utóbbi négy év leggyengébb adata, jóval kevesebb az elemzők által várt 3,4 milliónál, de még a Netflix önnön, 2,5 milliós előrejelzésénél is rosszabb.

A vállalat bevételei éves összevetésben 22,6 százalékkal, 6 milliárd 436 millió dollárra emelkedtek, nyeresége pedig 18,8 százalékkal, 790 millió dollárra nőtt. Az egy részvényre jutó nyereség hígított értéke 1,74 dollárra kúszott fel, szemben az egy évvel korábbi 1,47 dollárral. Elemzők 6,38 milliárd dolláros bevételre és részvényenként 2,13 dolláros nyereségre számítottak a harmadik negyedévről.

A Netflix eredményeit rontotta, hogy fokozódik a verseny a streamingszolgáltatásban, illetve a koronavírus-járvány enyhülését követően a televíziók adásaiban ismét megjelentek az élő sportközvetítések.

A szolgáltató egyike volt azoknak a vállalatoknak, amelyeknek előnyt jelentett az új koronavírus-járvány. Január-szeptemberben 28,1 millió új előfizetőt szerzett a Netflix, 300 ezerrel többet mint 2019 első kilenc hónapjában. Az első félévben kiugró mértékben nőtt az előfizetők száma, ami annak is köszönhető, hogy a karanténba kényszerült fogyasztók jóval több időt töltöttek a képernyők előtt, filmek és sorozatok nézésével ütötték el az időt.

A Netflix előfizetőinek száma 195,15 millió volt szeptember végén. A vállalat arra számít, hogy a negyedik negyedévben 6 millióval tudja növelni előfizetőinek számát, a bevétele éves összehasonlításban 20,2 százalékkal több mint 6,57 milliárd dollárra, nyeresége pedig 615 millió dollárra, részvényenként 1,35 dollárra emelkedik.

A vállalat már a robusztus első negyedév után figyelmeztetett, hogy az év második fele valószínűleg gyengébb lesz, miután a járványt követően a hatóságok feloldják a mozgásszabadságot korlátozó szigorú intézkedéseket és újraindul az élet. A tavalyi második félévhez képest várhatóan kisebb lesz az új előfizetők száma, annál inkább is, mert a kínált tartalom iránt érdeklődők közül nagyon sokan már ügyfelekké váltak.

Az 1997-ben alapított, streamingszolgáltatást több mint tíz éve nyújtó Netflix mintegy 190 országban érhető el, az Egyesült Államokban havi 12,99 dollárt kér a sztenderd csomagért.

A streamingszolgáltató árfolyama a New York-i tőzsde elektronikus kereskedésében közel 6 százalékkal, 494 dollárra csökkent a vártnál gyengébb gyorsjelentés közzététele után. Kedden 525,42 dolláron zárt az árfolyam, ami 88,97 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet. Az utóbbi 52 hét alatt 266,63 és 575,17 dollár között mozgott az árfolyam.