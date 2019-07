Augusztusban jön Ridley Scott antológiasorozatának új évada

A „Terror: Gyalázat” a II. világháború idején játszódik. A középpontjában rejtélyes halálesetek egész sorozata áll, amely egy japán-amerikai közösséget tart rettegésben. Megismerünk egy fiatal férfit, aki felveszi a harcot a gonosz erővel szemben, amely sokak halálát okozta.

A főszereplő Chester Nakayamát Derek Mio, Yukót, a Chester múltjából előkerülő rejtélyes nőt Kiki Sukezane, Luzt, Chester eltitkolt barátnőjét Cristina Rodlo, Henry Nakayamát, Chester apját Shingo Usami, Asako Nakayamát, Chester anyját Naoko Mori, Amy-t, a Nakayama család barátját Miki Ishikawa alakítja.

Korábbi halászkapitány, a közösség nagy öregje Yamato-San, akit a színészként, producerként, íróként és aktivistaként is ismert George Takei alakít. Takei gyermekként két japán-amerikai internálótáborban is raboskodott a II. világháború kitörése után. Ennek a tapasztalatának is köszönhető, hogy aktivistaként vezető szerepet játsszon a társadalmi egyenlőségért vívott küzdelemben. A történelmi hűség és a pontos történetmesélés érdekében tanácsadóként is szorosan együtt dolgozik a vezető producerekkel.

A „Terror: Gyalázat” az AMC Studios saját gyártású sorozata, producerként Scott Free, az Emjag Productions és az Entertainment 360 jegyzik. Max Borenstein és Alexander Woo társalkotó és vezető producer, Woo showrunner is. Az évad vezető producerei továbbá Ridley Scott, David W. Zucker, Alexandra Milchan, Scott Lambert, Guymon Casaday és Jordan Sheehan.