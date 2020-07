Az ARENA4-re költözik az NFL

A közelgő NFL-szezon alatt az ARENA4 az alapszakaszból fordulónként öt mérkőzést közvetít élőben, és a rájátszás összes találkozóját, valamint a Super Bowlt is élőben sugározza. Ezen túlmenően a Network4 a szezon folyamán hetente jelentkező stúdióműsort is készít, melyben az NFL aktuális eseményeiről számolnak be.

Az NFL-meccsek népszerűsége gyorsan nő Magyarországon. A Nielsen Közönségmérés adatai szerint az élő mérkőzések nézettsége ma már eléri a négy legnagyobb európai futballbajnokság meccseinek nézettségét. A legutóbbi nagydöntőt, a Super Bowlt például a 18–59 év között férfi célközönség 23%-a követte élőben.

Chandresh Patel, az NFL nemzetközi média részlegének igazgatója elmondta: „Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy a Network4-gyel együttműködve élőben sugározhatjuk az NFL-meccseket új sportcsatornájukon, az ARENA4-en. A Network4 szakértelme garantálja, hogy a meccseket és a kiegészítő műsorokat kiváló minőségben élvezheti az NFL egyre növekvő magyarországi rajongótábora."

Nick Doff, a Network4 üzletfejlesztési igazgatója hozzátette: „Az ARENA4 a sport új arcát képviseli Magyarországon. Az NFL, a MotoGP, az IndyCar, az NHL, a skót Premier League, az angol másodosztályú bajnokság, a Championship és a francia férfi kézilabda-bajnokság közvetítési jogának megszerzése átfogó és színvonalas sportportfóliót biztosít a piacon, és tekintélyes választási lehetőséget kínál a nézőknek. Célunk az, hogy a sportesemények, valamint a stúdióműsorok sugárzásának minősége méltó legyen az NFL presztízséhez és az általa kínált izgalmakhoz. Dinamikus, adrenalinlöketet adó sportcsatornánk, az ARENA4 tökéletes kiegészítője lesz a portfoliónkba tartozó szórakoztató csatornáknak: a TV4-nek, a STORY4-nek, a GALAXY4-nek és a FILM4-nek."

A teljes körűen augusztus 1-én induló ARENA4 jelenleg a Vodafone, a PR-Telecom és a Hello Digital előfizetői számára érhető el. Az ARENA4 és az ARENA4+ hirdetési képviseletét – a többi Network4 csatornához hasonlóan – az Atmedia kereskedőház látja el.