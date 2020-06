Az Elfeledve harmadik évada július 1-jén érkezik az AXN Now-ra

Az Elfeledve (Absentia) középpontjában az FBI ügynök, Emily Byrne áll, akit a Castle sorozatból ismert Stana Katic alakít. A különleges ügynök éppen Boston egyik leghírhedtebb sorozatgyilkosát üldözte, amikor nyoma veszett. Halottnak nyilvánítása után 6 évvel félholtan találnak rá egy erdei házban, azonban semmire sem emlékszik a fogságban töltött évekből. Az új évad három hónappal a második évad záróepizódját követően indul, Emily felfüggesztése az FBI-nál a végéhez közeledik, miközben minden megtesz azért, hogy a lehető legjobban gondját viselje fiának, Flynn-nek. A nyugodt hétköznapokat azonban teljesen felforgatja, amikor Nick Durand (Patrick Heusinger) egyik bűnügyi esete ismét veszélybe sodorja őket. Az ügy messzire repíti Emilyt Bostontól, és minden eddiginél nagyobb kihívás elé állítja, miközben megtanul újra bízni embertársaiban és talán megtalálja a valódi helyét a világban mindazok után, amiken eddig keresztülment.

Stana Katic és Patrick Heusinger (Jack Reacher 2: Never Go Back) mellett a sorozat szereplői között olyan neves színészeket találunk, mint Neil Jackson (Westworld, Stargirl), Matthew Le Nevez (The Widow), Natasha Little (The Night Manager), Paul Freeman (The Dogs of War), Patrick McAuley (The Conjuring 2) és Christopher Colquhoun (Casualty).

Új szereplőként csatlakozik a harmadik évadhoz Geoff Bell (Kingsman: The Secret Service) és Josette Simon (Wonder Woman). Bell egy nemzetközi bűnszervezet profi megoldó-emberét alakítja Colin Dawkins szerepében, aki minden ügyet stílusosan simít el. Simon pedig Rowena Kincade karakterét formálja meg, aki kiképzőként dolgozott korábban Quanticóban, valamint MI5 és MI6 ügynök volt. Évekkel ezelőtt Kincade felfigyelt Emilyre, de hogy közeledése baráti vagy pont az ellenkezője, azt még homály fedi.

Az Elfeledve című sorozatot a Bizu Productions és a Sony Pictures Television tulajdonában lévő Gemstone Studios gyártja. A thriller producerei Julie Glucksman, Stana Katic, William Pascoe és Kasia Adamik, aki rendezőként is közreműködött Greg Zglinski mellett. A sorozat alkotói Gaia Violo és Matt Cirulnick.