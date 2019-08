Az Eurosporton lesznek láthatók az új úszóliga, az International Swimming League versenyei

Az Eurosport és az Eurosport Player az ISL idei mind a hét versenyét – köztük az október 26-27-ei budapestit is – közvetíti. A megállapodás a digitális jogokra, illetve világszerte (az Egyesült Államok és Ausztrália kivételével) a továbbértékesítési jogokra is vonatkozik.

Az ISL révén az elit úszósport első profi bajnokságában a világ legkiválóbb úszói – többek közt Adam Peaty, Katie Ledecky, Cate Campbell, Federica Pellegrini és Florent Manaudou – szerepelnek. Az Eurosport 2019-re és 2020-ra az élő adásra és a felvételre is vonatkozó kizárólagos jogokkal rendelkezik Európában, illetve az ázsiai és csendes-óceáni térségben (Ausztrália kivételével).

„Az új formátumú liga, az ISL révén már az úszásban is sor kerül egy igazán professzionális versenysorozatra a világversenyeken kívül. Kollégáimmal ezért nagy izgalommal készülünk a versenyek közvetítésére" – mondta Szabó Gábor, az Eurosport magyarországi csapatának vezetője. „Az ISL-ben az úszók nem nemzeti színekben, hanem újonnan alakult klubok képviseletében versenyeznek. Kíváncsian várjuk Hosszú Katinka új klubja, a Team Iron debütálását, olyan magyar úszókkal, mint Jakabos Zsuzsanna, Késely Ajna vagy Milák Kristóf. A ligának más klubokban is lesznek magyar résztvevői – csapattól függetlenül így drukkolhatunk majd többek közt Cseh Lászlónak és Kapás Boglárkának is."

Az ISL az úszósport rajongóinak és az érdeklődőknek csúcstechnológiájú produkciót és eddig sosem látott színvonalú élő közvetítést kínál. Egy évvel a 2020-as tokiói olimpiai játékok előtt az ISL lesz az utolsó alkalom, hogy még láthatjuk egymás ellen versenyezni a legjobb úszókat.

„Az Eurosport számára stratégiai fontosságú az ISL-lel kötött megállapodás, amely tovább erősíti prémium jogokat tartalmazó portfóliónkat. A nyári olimpiai sportágak több mint 70%-ának közvetítésével világszerte tovább meséljük a mi olimpiai történetünk" – mondta Laurent Prud'homme (alelnök, Eurosport Rights Acquisitions and Syndication). „Az ISL versenylehetőséget biztosít a világ legnagyobb úszói számára. Örülünk, hogy a világ minden táján rajongók millióinak mi mutathatjuk be ezt az izgalmas új versenysorozatot."

„Örülünk, hogy az Eurosport lehet a partnerünk, amely világszerte a sportrajongók első számú választása" – tette hozzá Konstantin Grigorishin, az ISL elnöke. „A megállapodás példátlanul nagy elérést jelent a vadonatúj versenysorozat, az ISL számára Európában."

Az International Swimming League Magyarország mellett az Egyesült Államokat, Nagy-Britanniát és Olaszországot tartalmazó, hét versenyből álló idei programja októberben Indianapolisban indul, és a decemberi döntővel (Mandalay Bay, Las Vegas) éri el a csúcspontját.