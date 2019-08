Exkluzív sajtóeseményen mutatta be Kiss Ramóna műsorvezetésével őszi műsorstruktúráját a kereskedelmi csatorna. Lesznek nagy meglepetések, új műsorok, valamint visszatérő közönség kedvencek is.

Az esemény fő megszólalója Kolosi Péter, az RTL Magyarország vezérigazgató-helyettese és programigazgatója volt, aki elsőként néhány számot ismertetett, illetve kihangsúlyozta, hogy továbbra is 18-49-ben kommunikálnak, ezen szokásukon a jövőben sem fognak változtatni.

– mondta Kolosi Péter.

Hozzátette, hogy az öt legnézettebb csatornából három az RTL Magyarországhoz tartozik, az RTL Klub és a Film+ mellé csatlakozott ugyanis az RTLII is. Az eredmények kapcsán azt is elmondta, hogy a nyáron a képernyőkre visszatért A mi kis falunk megismételt epizódjaival 18% feletti közönségarányt ért el, illetve az év 225 estéjéből 212 alkalommal az RTL Híradóját választották a legtöbben, ami 90% feletti eredményt jelent, és a Fókuszt, amely 17,2-es közönségaránnyal ment, sem igen szorította meg más műsor annak sávjában.

A csatorna őszi programkínálatának új tartalmai többnyire kétféle műsortípus köré csoportosulnak: drámák (köztük új és visszatérő sorozatok) és a realityk.

Drámák:

Drága örökösök

A sorozat augusztus 12-én, hétfőn elindult második évadában az ügyvédnő, vagyis Kálmán bácsi özvegyének beköltözése kavarja fel a Szappanos család életét. Lesz, aki egyenesen háborút indít az új családtag ellen, és mindent megtesz majd, hogy elüldözze. Tamás kenderültetvénye majdnem bajba sodorja a családot, de feltűnik Szláven felesége is… A sorozat új évada váratlan fordulatokat és abszurd humort ígér.

A mi kis falunk

Mint megtudtuk, a széria legutóbbi évadának közönségaránya a fő kereskedelmi célcsoportban 27,9 SHR% volt. Az új évad ott veszi fel a fonalat, ahol a harmadik abbamaradt, így biztosan folytatódik a romantikus szál Teca és a pap között, de az új lakók, Viki és Zsolt körül is zajlik majd az élet… A negyedik évad augusztus 31-én indul.

Jófiúk

A vadonatúj vígjátéksorozat első epizódja szeptember 1-jén 20:10-kor indul. A fergeteges humort ígérő széria egy csapat idétlen rendőrről szól, akik több bajt okoznak, mint amennyit megoldanak. A káoszt pedig tovább tetézi, hogy a három férfi mellé egy női kolléga is érkezik az új körzetbe, ahova a fiúk egy baklövés miatt kerültek…

Reality-k:

Love Island

Mint Kolosi Péter elárulta, a reality az utóbbi évek egyik legnagyobb televíziós kereskedelmi sikere világszerte. Angliában az ITV-n fut évek óta, és jövőre már két szériát forgatnak, Amerikában pedig ugyanúgy idén indult el, mint Magyarországon. A szeptember 1-jét követően naponta jelentkező műsor házigazdája az Éjjel-nappal Budapesttel ismertté váló Lali lesz. A műsor online kísérőműsort is kap Love Story címmel. A széria versenyzői Cipruson, heteken át kaptak lehetőséget arra, hogy ráleljenek a szerelemre, és elvigyék a 20 millió forintos nyereményt.

Házasodna a gazda

A dokurealityben egy hölgy és négy férfi próbálja meg a kamerák előtt megtalálni élete párját Nádai Anikó műsorvezető segítségével. Az első adást szeptember 1-jén tűzi műsorra a csatorna, 19:00 órakor. Kolosi Péter elmondta, hogy nagy reményeik vannak, hisz a műsor júniusi pilot epizódja a 18-49-es korcsoportban 18,2 SHR%-rel futott

Nyerő páros

A közismert párok szerelmét ezúttal is Sebestyén Balázs teszteli, azonban az eddigi évadokkal ellentétben nem egyedül, Kabát Péter személyében játékmestert is kap a műsor. A szereplőket a mai sajtóeseményen még nem jelentették be, de annyit elárult az RTL vezetése, hogy Csobot Adél és Istenes Bence egészen biztosan szerepelnek majd a sztárpárshow-ban, amelyben nyolc pár szerepel majd. (Az indulás részletei, így annak időpontja sem nyilvános jelenleg.)

Konyhafőnök VIP

A gasztroreality VIP verziójának negyedik kiadása izgalmas fordulatokat ígér. Mint elhangzott, nem csak a csapatok, de a séfek is komoly kihívásokkal kerülnek szembe, például a hírességekkel együtt kell majd ugyanazokból az alapanyagokból minél különlegesebb fogásokat készíteni. De átalakul a Válogató hét is. A műsort az eddigi szériákban már megszokott Fördős Zé vezeti, és a séfek is változatlanok: Rácz Jenő és Sárközi Ákos.

X-Faktor

Az X-Faktor kilencedik évadában ezúttal is azokat a tehetségeket keresik, akik a nézőket és a mentorokat is képesek meggyőzni. A fiú mentorok (ByeAlex, Gáspár Laci és Puskás Peti) mellé idén Dallos Bogi érkezik. Kolosi Péter a műsor kapcsán elmondta, hogy az X-Faktor előző évadával a műsorhoz visszataláltak a fiatalok, de azért az állandó elemek mellet, amilyen például a műsorvezető Kiss Ramóna, újdonságokkal is készültek.

Különleges adással, Kiss Ádámmal tér vissza szeptember 31-én a Showder Klub is. De képernyőre kerülnek a Barátok Közt, az Éjjel-nappal Budapest, az Anikó Show legújabb részei is.

– mondta Grósz Judit, az RTL Magyarország digitális igazgatója. Hozzátette, hogy nemzetközi szinten megállíthatatlan a digitális videózás, az internet tartalmának, forgalmának a 80%-át teszi ki, de kevesebb az a szolgáltatás, amely valódi nézettséget és ismertséget hozott annak elindítójának. Ilyennek gondolják az RTL Mostot, amely két új csatornával (SzeressMost és NevessMost) színesedett, és amelyek mellett idén már két alkalommal a Film+ pop up filmcsatorna is megnyílt az egészestés mozifilmek kedvelőinek örömére.

Grósz Judit azt is elmondta, hogy 2019 első félévében több mint 59 millió videómegtekintés volt az oldalon, amely 178%-kal haladja meg a tavalyi hasonló időszakban mért eredményeket, ráadásul ezzel együtt több mint félmillió új regisztrált felhasználó is csatlakozott az RTL Mosthoz. Ezzel kapcsolatban jegyezte meg, hogy a regisztráltak 75%-a a 18-49-es korcsoportból érkezik, ezen belül is abszolút felülprezentáltak a 18-29-es korosztály képviselői. A platformon jelenleg kilencezer videó érhető el, ami annyit jelent, hogy ha valaki leül a platfrom elé, több mint fél évig folyamatosan nézheti a tartalmakat.

Az igazgató ismertette a legtöbbet kattintott műsorok listáját, amely a következőképpen alakult: A mi kis falunk, Drága örökösök, A Tanár és a Való Világ, tavasszal pedig a Cápák között, a Főnök inkognitóban és a Gyertek át! érdekelte leginkább a videónézőket.

Az eseményen kiderült, hogy abból a célból kifolyólag, hogy még inkább teret hódítsanak, most először az Éjjel-nappal Budapest két premier epizódja is ezen a felületen lesz elérhető elsőként augusztus 19-én, illetve augusztus 20-án.

Az RTL Most+-szal kapcsolatban megjegyezte, hogy a tartalmában és funkcióiban továbbfejlesztett termék legfőbb célja, hogy a telekommunikációs cégek és kábelszolgáltatók kínálatát a modern tartalomfogyasztás igényei szerint bővítse. Az új platformot elsőként a Telenor vezeti be Magyarországon. Azért, hogy tovább fokozzák a felhasználói élményt, a videókat az RTL Most+ használói HD minőségben (év végéig szeretnék elérni a Full HD-t), és már tévékészülékeken is nézhetik (Chromecast lehetőség). Aki pedig a tévéadással egy időben szeretné követni kedvenc sorozatát, az bármikor becsatlakozhat majd az élő tévéadásba is.

A bejelentések sora nem ért véget, ugyanis zárásképpen elmondták, hogy az RTL Most+-on debütál a Nofilter, amely az első olyan sorozata a csatornának, amely kizárólag digitálisan lesz látható. Az epizódonként 15 perces vígjátéksorozat egy négy fős lánycsapat mindennapjait mutatja be.