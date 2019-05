Egy évnyi szünet után ismét az RTL vezére végzett az élen a médiaipar ötven legbefolyásosabb vezetőjének a listáján, miközben a német hátterű televíziós csoport mellett a Magyar Telekom is jelentősen erősödött tavaly óta.

Tizenkettedik alkalommal készítette el a Marketing&Média kommunikációs szaklap a magyar médiaipar legbefolyásosabb embereinek top ötvenes rangsorát. Az eddigi listákon egy kivételével mindig RTL-es vezető végzett az első helyen, az egyetlen kivételt a tavalyi toplista jelentette, aminek élén az azóta elhunyt Andy Vajna végzett. Simon Krisztián, a Marketing&Média főszerkesztője a listát értékelve elmondta, hogy amíg 2008 és 2014 között sokszor szinte papírforma volt, hogy Dirk Gerkens, az RTL Klub akkori vezérigazgatója az első, azóta már nem ilyen egyértelmű a helyzet, Vidus Gabriellának nehezebb dolga van, mint elődjének. A főszerkesztő hozzátette, hogy az idén is többesélyes volt az első hely, benne volt a pakliban, hogy a zsűri szavazatai alapján a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) ötletgazdája, a Mediaworks Zrt. elnök-vezérigazgatója, Liszkay Gábor fut be az első helyre - írják.

A top tíz

Vidus Gabriella - RTL Magyarország Liszkay Gábor - Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány Gulyás János - Wavemaker, MRSZ Vaszily Miklós - TV2 Csoport Rékasi Tibor - Magyar Telekom Kolosi Péter - RTL Magyarország Varga Zoltán - Central Médiacsoport Dr. Bayer József - Ringier Axel Springer Guttengéber Csaba - Atmedia Bíró Pál - Google Magyarország

A szakmai zsűri értékelése alapján a tavalyi második helyezés után Vidus Gabriella, az RTL Magyarország első számú vezetője idén ismét az első helyen végzett. A Top 50 eddigi első helyezettjei közül ő az egyetlen, aki nem első számú vezetőként is a lista élére került korábban – ez volt az emlékezetes 2015-ös év, amikor Dirk Gerkenst már leváltották az RTL-nél, de Vidus még kereskedelmi igazgató volt. Papírforma szerint az akkori ideiglenes vezérigazgatónak, Andreas Rudasnak kellett volna nyernie, de 2015 tavaszán a piac már biztosnak vette Vidus Gabriella kinevezését. A második helyen Liszkay Gábor, a KESMA ötletgazdája, a Mediaworks Zrt. elnök-vezérigazgatója végzett (tavaly 20.), míg a harmadik helyre Gulyás János, a Wavemaker ügyvezetője ért be. A tavaly még csak ötödik helyen álló szakember előrelépésében szerepet játszhatott, hogy immár a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetségének (MAKSZ) elnöki posztját is betölti. Simon Krisztián vele kapcsolatban kiemelte, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a lista első három helyén jellemzően nem szoktak ügynökségi vezetők végezni, legutóbb erre a 2009-es Top 50-ben volt példa, amikor Simon Zsolt futott be a harmadik helyre, akkor még a Mediaedge:cia – a Wavemaker jogelődje – ügyvezetőjeként. Érdekes párhuzam, hogy ekkor Simon is MAKSZ-elnök volt.

Negyedik helyre Vaszily Miklós, a TV2 vezére került (tavaly 34.), míg ötödik helyen – új szereplőként – Rékasi Tibor a Magyar Telekomtól, hatodik helyen pedig Kolosi Péter végzett az RTL-től (tavaly 8.). A hetedik helyen ezúttal Varga Zoltán a Centrál Médiacsoporttól (tavaly 3.), míg a nyolcadikon Dr. Bayer József a Ringier Axel Springertől áll (tavaly 9.). A kilencedik helyre Guttengéber Csaba került az Atmediától (tavaly 25.), míg a lista tizedik helyére, a tavalyihoz képest egy helyet javítva Bíró Pál, a Google Magyarországtól ért be.

A Marketing&Média toplistáinak alakulását böngészve kiderül, hogy idén a Top 50 szereplőinek a negyede cserélődött ki. Simon Krisztián főszerkesztő ennek kapcsán kiemelte, hogy a magyar médiapiac változásait szemlélve az elmúlt hónapokban sokaknak lehetett az az érzése, hogy ennél jóval nagyobb átrendeződés is benne van a pakliban. Elég csak a TV2 Csoportnál még jelenleg is zajló változásokra, vagy a KESMA indulására gondolni. Utóbbi miatt esett ki a tavalyi szereplők közül Mészáros Lőrinc és Matolcsy Ádám, miután átadták médiapiaci érdekeltségeiket az alapítványnak. Az állami megbízásokat teljesítő kommunikációs ügynökségek piacán is koncentráció volt tapasztalható, hiszen ezt a területet már a Lounge csoport uralja. Ezen fejlemények miatt az idén megfordult az a trend, ami az elmúlt esztendőkben meghatározta a Top 50 összetételének a változását, mégpedig az, hogy egyre több politikához közeli szereplő bukkant fel a listán. A Marketing&Média első 50-es összeállításában még csak mutatóban voltak, majd a számuk az elmúlt két évben tíz fölé duzzadt, idén azonban nyolc-kilencre csökkent, a fent vázolt koncentráció miatt.

Eltűntek a listáról

A főszerkesztő szerint a politikához közeli szereplők felbukkanása mellett még látszik egy olyan trend, amit a Top 50 jól visszajelez a médiapiaci változásokból, ez pedig a főszerkesztők eltűnése, azaz a befolyásuk csökkenése. Hosszú éveken át, ha az élbolyt nem is veszélyeztették, de menetrendszerűen felkerült az 50-es listára néhány főszerkesztő. Ebből a szempontból 2011 volt a csúcsév, amikor hatan is bekerültek a legbefolyásosabbak közé. Ehhez képest az idei a második év, amikor egyetlen sincs a toplistán. Amennyiben alaposan megnézzük a névsort, akkor mindössze egyetlen tartalmi területet felügyelő embert láthatunk, méghozzá a 33. helyen Kotroczó Róbertet, az RTL Magyarország hírigazgatóját (tavaly 24.). Szintén a toplistáról kikopottak közé tartoznak a piackutató cégek vezetői. Éveken át többen is képviseltették magukat a Top 50-ben, olyannyira, hogy például 2010-ben a listán szereplők 10 százalékát adták, 2013 óta viszont egyetlen piackutató sem bukkant fel az 50-ben.