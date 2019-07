Az SPI International megvásárolta a Sony Pictures Televisiontől a holland prémium kategóriás csatorna, a Film1 televíziós és video-on-demand szolgáltatásának jogait. A megállapodás értelmében a teljes Film1 család az SPI-hoz kerül.

A Sony Pictures Televison és az SPI International között létrejeött megállapodás értelmében augusztus 1-től már az SPI-hoz tartozik a teljes Film1 márkacsalád, így a négy fizetős televíziós csatorna, a Film1 Premiere, Film1 Drama, a Film1 Action és a Film1 Family üzemeltetési joga is. Az SPI a csatornák lineáris és digitális sugárzását is folytatni fogja. A Film1 jelenlegi kínálatában holland és nemzetközi produkciók egyaránt megtalálhatók, a csatorna pedig különböző kábel, DTH és IPTV felületeken is elérhető.

– mondta Berk Uziyel, az SPI International vezérigazgatója.

Ahogy a Film1 márkák megvásárlása is jelzi, a vállalat elkötelezett abban, hogy nagy sikerű és változatos európai hálózatát folyamatosan bővítse. A több területre kiterjedő, a legnagyobb produkciós és forgalmazó partnerekkel kötött szerződések értelmében a Film1 is minden igényt kielégítő, reklámmentes prémium tartalmakat kínál majd Hollandiában - írják.