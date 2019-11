Az európai tartalomipar hanyatlását jósolja a Whitereport

Ennek oka, hogy a nemzeti tartalomszolgáltatók és a globális digitális platformok között egyre nagyobb a bevétel és befolyás különbség, amely mögött a versenyfeltételek egyenlőtlensége is húzódik – miközben az egyes felek kölcsönös függésben vannak egymástól.

A Whitereport szerint a gyors európai és nemzeti kormányzati fellépés a szabályozás, a médiapiaci trendek monitoringja és az innováció támogatása terén nem csak a jelenlegi negatív trendek miatt szükséges: két másik hatás is érvényesülni fog a 2020-as években. Egyrészt, a millenial-generáció egyre inkább üzleti és háztartási döntéshozóvá válik, ám médiaszocializációjuk és digitális benszülöttségük révén náluk eleve a digitális platformok irányába billen a mérleg a médiahasználatot, illetve tartalom- és reklámköltést illetően. Emellett az 5G hatására az IoT-piac megerősödése várható, ami újabb radikális átalakulást hozhat, s e hatások együtt visszafordíthatatlan beszakadást eredményezhetnek a tartalomiparban nem csak Magyarországon, de Európa-szerte egyaránt.

A GovTech Summit konferenciát idén második alkalommal rendezték meg. A november 14-ei találkozón politikusok, vállalkozók-innovátorok, tanácsadók, médiaszakemberek találkoztak számos ország digitális kormányzatának vezetőivel, hogy bemutathassák a legújabb technológiai vívmányokat és megosszák kihívásaikat és tapasztalataikat a téren, hogyan segíthetné a technológia és innováció a kormányzati munkát.

A GovTech Summit és a Whitereport cross-media business intelligence magyar-brit scale-up partnerségében létrejött #Unlockingdigitalcompetition kerekasztalban a Whitereport többek között a New York Times globális hirdetési alelnökével, brüsszeli és brit versenyjogászokkal, a News Media Europe képviselőjével és a Google franciaországi delegáltjával, illetve az ITM irányítása alatt működő Digitális Jólét Program vezetőjével beszélgettek.

Incze Kinga, a Whitereport ügyvezetője egy konkrét példán keresztül is szemléltette a várható átalakulást, amikor a kiegyensúlyozott verseny létkérdésse válik. Valójában azért kellene most megfelelő és jövőbiztos szabályozási döntést hozni, hogy fair versenyfeltételek alakuljanak ki a nem oly távoli jövőre nézve is, amikor a híreket például már a hűtőnkön is olvashatjuk. Nem mindegy ugyanis, hogy ki fogja a híreket szolgáltatni: a közmédia, egy hírtévé, a hűtőforgalmazó, a webshop ahol vettük a hűtőt, netán az internetszolgáltatónk, a Google vagy a Facebook? És legfőképp, hogy a hűtőtulajdonos választhat-e majd szabadon ezek közül a hírforrások közül?

Erre az új korszakra a politikai döntéshozóknak, a tartalomszolgáltatóknak és az üzleti intelligencia szolgálatóinak már most fel kell készülniük.

Kormányzati cselekvésre van tehát szükség, hogy a tartalomszolgáltatók egyenlő feltételekkel versenyezhessenek a fogyasztók figyelméért. A Whitereport szerint a kormányzati cselekvésnek a valóság pontos ismeretén, tényeken, adatokon, a piaci szereplők, az akadémia és a kormányzat párbeszédén kell alapulnia, valamint olyan innovatív piacfigyelő rendszereket kell beépítenie a működésbe, amelyek révén a döntéshozók folyamatosan képben vannak a piaci változásokat illetően, és gyorsabban tudnak lépni mint eddig - teszik hozzá.