A világ legjobban várt, 2021-ben elkészülő épületei közé sorolta a CNN amerikai hírtelevízió The transformative buildings set to shape the world in 2021 című cikkében a Liget Budapest projekt keretében Budapesten épülő Magyar Zene Házát.

Noha a világjárvány szerte a világon hátráltatja a beruházásokat, 2021-ben mégis jó néhány izgalmas épületet adnak át. Mivel ezeket az ingatlanokat évekkel ezelőtt tervezték, várhatóan nem fogják tükrözni a koronavírus-járvány óta előtérbe került tervezési prioritásokat, mégis összhangban vannak a legjobb kortárs építészet "polgárian nagyvonalú és fenntartható szellemével" - méltatja a listán szereplő épületeket a CNN cikke.

A világszerte ünnepelt japán építész, Fudzsimoto Szou által tervezett Magyar Zene Háza - amely egyszerre lesz múzeum, zenei rendezvényhelyszín és oktatási központ is - a Liget Budapest projekt egyik kiemelkedő beruházása, amely radikálisan újragondolja a magyar főváros legnagyobb parkját - írja a CNN.

Mint a cikk kiemeli, a festői Városligeti-tó mellett épülő ház "hullámzó" tetőszerkezete engedi a fákat "áttörni" az ég felé. Az épület célja, hogy felhívja a figyelmet Magyarország gazdag zenei hagyományaira, de a nyilvánosan elérhető szolgáltatások a parklátogatókat is becsábítják majd a földszintre, amelynek áttetsző dizájnja elmossa a kint és a bent közötti különbséget.

A listán a Magyar Zene Háza mellett olyan beruházások szerepelnek, mint a New York-i Far Rockaway Könyvtár, a Tajpeji Előadóművészeti Központ, a quitói Aquarela lakókomplexum, a rönnei (Dánia) Hotel Green Solution House (a világ első "klímapozitív" szállodája), az amszterdami OurDomain Student Housing diákotthon, a Sao Vicente-i Úszó Zenei Központ (Zöld-foki Köztársaság), valamint a Sunac Guangzhou Grand Theatre névre keresztelt kantoni színház. (MTI)