Balhés csajok, autótesztek és kémek az SPT-csatornák októberi kínálatában

Október 17-től két hazai saját gyártású műsorral erősít a VIASAT6. Szombat délelőttönként 10 órakor kezdődik a közkedvelt autós magazin, a Totalcar hatodik évada. Az új részekben továbbra is Bazsó Gábor és Winkler Róbert tesztelik a járműveket, de rengeteg meglepetésre számíthatunk. Mivel az elmúlt években az elektromos autók száma rohamosan növekedett, a legfrissebb évad naprakész, hasznos technikai megoldásokkal és tesztekkel nyújt betekintést a környezetbarát autók világába. Az már csak hab a tortán, hogy egy igazi gyűjtői darab, egy Porsche 912-es elektromos autóvá alakítását is végigkövethetjük az epizódok során.

Ezt követően 13 órakor debütál egy itthon még be nem mutatott formátum, a Here Come the Girls hazai változata, a Balhés csajok. A vadonatúj szórakoztató reality műsorvezetője Szabó Simon, főszereplői pedig három fiatal, gyönyörű és vicces színésznő – Bajor Lili, Kővári Lotti és Togay Stoics Alexandra –, akik talán elsőre szendének tűnhetnek, de valójában egyáltalán nem olyan ártatlanok, mint azt gondolnánk: ravasz tervekkel, lesben állva várják az „utca férfijait”, hogy egy kis csínyt követhessenek el ellenük. A mit sem sejtő áldozatok persze csak akkor értik meg, mi is történt velük, amikor a lányok már nem bírják tovább a nevetést, és be nem vallják, az egész csak átverés volt.

Országos premierekben sem lesz hiány, hiszen az AXN számos friss tartalommal bővíti kínálatát. Október 26-án 21 órakor kedvenc nyomozópárosunk, Syd Burnett (Gabrielle Union) és Nancy McKenna (Jessica Alba) tér vissza, hogy még több bűnözőt juttassanak rács mögé a Los Angeles legjobbjai második évadában. A legújabb részekben Syd mindent megtesz, hogy válaszokra találjon barátjának halálával kapcsolatban, míg Nancynek Izzy elrablásával és annak következményeivel kell szembenéznie. Közvetlenül utána, 22 órakor érkezik a 19-es körzet harmadik évada, ahol a félelmet nem ismerő seattle-i tűzoltók életét követhetjük nyomon. A csapat mindent megtesz, hogy minél több életet mentsen meg, kiszámíthatatlan életmódjuk azonban minden kapcsolatukat megviseli, legyen az az állomáson belüli vagy kívüli.

Október 27-én 21 órakor mutatkozik be a csatorna új kémsorozata, az Alex Rider első évada. Alex (Otto Farrant) egy londoni tinédzser, aki szinte mindenben remekel, legyen az bármilyen (extrém)sport, harcművészet vagy iskolai dolog. A fiatal nem sejti, hogy már gyerekkora óta képezték, hogy kém legyen, most pedig arra kényszerítik, hogy segítsen nagybátyja halálának felderítésében, és tudja meg, mi köze volt ennek két befolyásos milliárdos meggyilkolásához. A fiú új személyazonosságot kap, és inkognitóban utazik el a Point Blanc bentlakásos iskolába, ahol a legtehetősebb szülők lázadó tinédzser gyermekeit térítik vissza a helyes útra. Ahogy telik az idő, Alex rájön, hogy a diákok igazából egy aljas terv eszközei, így az újdonsült kémnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy megállítsa a gonosztevőt.

A Sony Max is izgalmas pillanatokat tartogat a hétköznap estékre: október 21-én 20 órakor jön a Candice Renoir nyolcadik évada, ahol Candice (Cécile Bois) és Antoine (Raphaël Lenglet) rájönnek, végre készek teljes szívből szeretni egymást, egy szörnyű tragédia azonban újra elveszi tőlük a felhőtlen boldogság lehetőségét.